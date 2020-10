Fca, una dote "elettrica" per Stellantis

Fca dà la scossa all'Italia. E lo fa con la 500 - o meglio, la Fiat Nuova 500 - pronta per entrare nelle concessionarie con il carico di green derivato dal motore full electric. La prima elettrica del gruppo - come fece 63 anni or sono il «Cinquino», portando gli italiani alla scoperta della mobilità di massa - punta oggi a «eco-sensibilizzare» il Paese in un momento di grande difficoltà a causa della pandemia. Il mito torinese, tornato sulle rinnovate linee di Mirafiori, che diventerà il polo elettrico di eccellenza del gruppo, vuole così a dare il suo contributo alla ripresa economica e del territorio. In prima fila, in quella che sarà la futura «Casa 500», negli spazi della Pinacoteca Agnelli, al Lingotto, c'è la famiglia Elkann quasi al completo, con il presidente di Fca, John, la moglie Lavinia Borromeo e il fratello Lapo, da sempre il numero uno dei fan di questo modello.

E non è un caso che al battesimo ufficiale della gamma elettrica (berlina, cabrio e la sorpresa «3+1», la stessa 500 con una porta in più centrale per facilitare l'accesso) ci siano anche due dei tre figli del presidente, Leone e Vita: per loro un'interessante lezione di tecnologia, innovazione e ambiente visto che, a tempo debito, con i coetanei vivranno in prima persona la nuova mobilità e i suoi sviluppi, tra motori sempre più green, guida autonoma e chissà cos'altro. La nuova gamma 500 elettrica, insieme alla Maserati Granturismo pure a emissioni zero che nascerà a Mirafiori, con tutti gli altri modelli già elettrificati o che lo saranno, senza contare i servizi ad hoc annessi, fanno parte della dote di tradizione, creatività e know how che Fca consegnerà al futuro gruppo Stellantis con Psa.

«Ecco la dimostrazione di come un grande gruppo come il nostro sa fare le macchine del XXI secolo. Abbiamo voluto dare una forte dimostrazione di concretezza, dimostrando che Fca rispetta gli impegni presi», il commento del presidente Elkann. E Olivier François, presidente del marchio Fiat, che ha tolto alla Nuova 500 la grande mascherina tricolore sul muso: «Sono i colori della bandiera che 500 porta con orgoglio, il simbolo dell'impegno di Fca per la ripartenza e il nome del Rinascimento italiano». Quindi, l'annuncio che il 4 luglio 2021 sarà inaugurato il giardino pensile più grande e più alto d'Europa: sorgerà proprio sul tetto del Lingotto, accanto a «Casa 500», e sarà aperto al pubblico. E ieri, Elkann e François vi hanno piantato il primo albero, un ulivo.

La 500, dunque, è tornata a Mirafiori dopo un'assenza lunga 48 anni, e dove Fca ha investito oltre 700 milioni. A berlina e cabrio elettriche, si aggiunge ora la «3+1», che punta a portare in Fca nuovi clienti. Quest'ultima sarà in vendita a inizio 2021: la sua terza porta (da qui il nome) ad apertura controvento e grazie all'assenza del montante centrale, permette di salire a bordo più agevolmente.

Per berlina e cabrio tre allestimenti e prezzi che, con gli ecobonus e la rottamazione del vecchio veicolo, partono da 15.900 euro (Action), 19.400 (Passion) e 20.900 (Icon). Autonomia fino a 460 chilometri in città.