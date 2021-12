Federlegno: "Bene le misure per la casa, ora contrastare il caro energia"

“Con l’approvazione al Senato della legge di Bilancio si confermano importanti misure a sostegno della casa e quindi della filiera del legno-arredo, a partire dall’innalzamento del bonus mobili a 10mila euro. Ma mi riferisco anche all’annullamento del tetto dei 25mila euro di Isee per i proprietari di villette che intendono accedere al Superbonus e al Dl Antifrodi che, anche grazie a un emendamento da noi proposto, renderà esenti dagli effetti gli interventi in edilizia libera e le spese sotto i 10mila euro”.

Claudio Feltrin, presidente di FederlegnoArredo, commenta con soddisfazione il varo della legge.

“Ottimi risultati che dimostrano la centralità del settore che rappresentiamo e che, in questo periodo, ha saputo rispondere alla crisi meglio di altri, contribuendo in maniera attiva al Pil del Paese. Va riconosciuto al Governo e al Parlamento - sottolinea ancora Feltrin - di aver colto l’importanza dei bonus edilizi quali motori dell’economia, salutiamo pertanto con soddisfazione anche la loro conferma per i prossimi anni, permettendo cosi’ a famiglie e imprese di poter pianificare i propri investimenti con la dovuta prospettiva temporale”.

“Adesso - conclude il presidente di FederlegnoArredo - credo sia necessario che il Governo intervenga ulteriormente e in maniera decisa sul caro bollette e caro materiali che rischiano seriamente di mettere in crisi la ripresa, portando addirittura, come già sta avvenendo anche nel nostro settore, al blocco di alcune produzioni”.