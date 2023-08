Ferrari accelera sui conti. Forte la crescita in Cina

Dopo Automobili Lamborghini, conti da record anche per Ferrari. Fin qui tutto secondo copione, con l'ad Benedetto Vigna che parla di «secondo trimestre con risultati eccezionali e un'elevata marginalità per un Cavallino rampante forte in tutte le aree». Notevole la crescita delle vendite in Cina: +14%. Rivista al rialzo anche la guidance, «sostenuta, in particolare, da un contributo delle personalizzazioni sorprendente». A Maranello, intanto, si delinea con maggiore chiarezza la strategia futura di prodotto e il modo con cui raggiungere la «neutralità carbonica». In proposito, come sottolineato dal Cfo Antonio Picca Piccon, «avremo un mix di prodotto molto bilanciato nelle vendite tra auto a combustione interna e ibride». Queste ultime, nel trimestre, hanno rappresentato il 43% delle consegne totali. «La redditività - ha puntualizzato il Cfo - è basata sul posizionamento del singolo modello, piuttosto che sulla motorizzazione».

Nel quarto trimestre del 2025, comunque, sarà presentata la prima Ferrari elettrica pura, che nascerà nel nuovo «E-Building». La struttura, interamente caratterizzata da energia rinnovabile, sarà operativa nel giugno 2024. L'«E-Building», oltre a produrre componenti fondamentali per le auto elettriche, «avrà la flessibilità per assemblare anche altre vetture non elettriche», come precisato dall'ad Vigna. In pratica, anche a Maranello si cerca di capire quale evoluzione avrà la transizione energetica legata alla mobilità.

E Purosangue? La prima Ferrari (non Suv) a 4 posti e 4 porte, con quelle posteriori ad apertura «controvento», disponibile proprio dal secondo trimestre? «Aumenteranno nella seconda parte dell'anno - le previsioni di Vigna - ma nel 2023 le consegne saranno meno del 10% di quelle totali. La domanda del modello continua a essere alta e stiamo raccogliendo ordini per la coda finale».

I numeri, ora: ricavi netti del secondo trimestre pari a 1.474 milioni (+14,1%) e 3.392 consegne totali, in linea con i piani per l'anno. Ebitda adjusted a 589 milioni (+31,9%) ed Ebit adjusted di 437 milioni (+35,4%). L'utile netto adjusted tocca i 334 milioni e quello diluito per azione adjusted è pari a 1,83 euro. Ferrari chiude invece il primo semestre con un utile netto di 631 milioni (+29%), i ricavi salgono del 17% a 2,903 miliardi e le consegne di auto del 4% a 6.956 unità. «Ci sono voluti solo 6 mesi per superare la soglia di 1 miliardo di Ebitda - ha evidenziato Vigna - mentre ci è voluto tutto il 2017 per superare lo stesso livello. L'innovazione è al centro di Ferrari e continua a trainare crescita e risultati».

Stime al rialzo, quindi, con l'attesa di ricavi pari a 5,8 miliardi (da 5,7) e un Ebitda adjusted tra 2,19 e 2,22 miliardi con margine al 38% (da 2,13-2,18 e margine al 38%).

Freddina, però, Piazza Affari che ha mandato il titolo Ferrari sull'ottovolante: apertura in ribasso e chiusura in recupero (-0,31% a 289 euro). Per Bernstein, «il miglioramento delle stime e degli utili del secondo trimestre non sorprende».