Ferrero guadagna 160 milioni in Italia

Ferrero vede lievitare i profitti in Italia e crescere il numero dei dipendenti a quota 7.533 persone (+3%). La multinazionale italiana dei dolci, guidata dall'amministratore delegato Giovanni Ferrero, ha diffuso i propri conti all'esercizio chiuso il 31 agosto scorso. Nel dettaglio Ferrero Spa, holding delle attività italiane del gruppo dolciario di Alba, ha generato un utile di 160,5 milioni di euro, in aumento (+57%) rispetto ai 102 milioni dell'anno precedente.

Invece, per quanto riguarda le quattro società operative in Italia, Ferrero Commerciale Italia Srl (attiva nella distribuzione di prodotti dolciari, marketing e assistenza clienti) ha registrato vendite sul mercato nazionale in crescita del 6,6%, con un fatturato di 1,64 miliardi e un utile di esercizio di 32,6 milioni, in calo dai 36,5 del 2021. L'andamento delle vendite con un incremento sia a valore sia a volume, spiega la società, ha beneficiato dell'allentamento delle restrizioni alla mobilità successivo al Covid e di un'estate particolarmente calda che ha sostenuto le vendite di Estathè e gelati ma anche del lancio delle tavolette e dell'allargamento della gamma dei gelati, dei prodotti da forno e di quelli del segmento «chocolate confectionary» venduti nell'ambito delle ricorrenze. La Ferrero Industriale Italia Srl (trasformazione di materie prime in prodotti finiti e gestione dei rapporti con i terzisti) ha realizzato un fatturato al 2021-2021 pari a 748,3 milioni (+11,7%) e un utile di 67,3 milioni (+39,4%). Gli investimenti produttivi effettuati nell'esercizio sono stati pari a 142 milioni e portano a oltre 1,3 miliardi le risorse impegnate dal gruppo nelle attività industriali italiane. Per Ferrero Management Services Italia (servizi amministrativi, di finanza e controllo e legali) l'esercizio si è chiuso in utile per 3,3 milioni. Infine, Ferrero Technical Services (attività di natura tecnica e informatica) ha riportato un utile dell'esercizio di 14,2 milioni.

Nominato infine il cda della holding Ferrero Spa, con Bartolomeo Salomone confermato alla presidenza e i consiglieri Alessandro d'Este, Gian Mauro Perrone, Bruno Ferroni, Massimo Micieli e Gian Luca Bassi.