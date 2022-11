Fiat, una novità ogni anno. Nel '23 si riparte con la 600

Torino In casa Stellantis comincia a delinearsi il futuro del marchio Fiat che oggi, nell'Europa allargata, può contare sull'icona 500 con la declinazione 500X, sulla Nuova 500 elettrica, e poi Panda, Tipo e i veicoli commerciali. Torino-Mirafiori, Tychy in Polonia, Pomigliano d'Arco, Melfi, Bursa in Turchia e Atessa sono i poli dove le Fiat vengono prodotte. E Tychy, il prossimo anno, aggiungerà alla gamma quella che dovrebbe far rinascere, in chiave moderna, la mitica e dalla linea «suveggiante» nuova 600. Ma c'è anche il marchio sportivo Abarth, ora alla prova dell'alimentazione elettrica sulla 500 con lo storico rombo anche se riprodotto attraverso il sistema «Sound generator».

«Lanceremo un modello l'anno, non Suv ma modelli suveggianti - le parole di Olivier François, numero uno di Fiat e Abarth in Stellantis, di rientro dal Salone di Los Angeles per presentare la svolta elettrica anche per lo Scorpione -; andiamo a proporre quello che la gente vuole nei segmenti che si aspettano da Fiat, non faremo su questo marchio vetture di lusso né sportive».

La presenza del manager francese al Salone dell'auto californiano ha di fatto tenuto a battesimo il ritorno dell'icona torinese negli Stati Uniti. Prodotta sempre a Mirafiori, la Nuova 500e sarà sul mercato americano dal 2024. «Negli Usa la nostra 500 continua a contare su tantissimi appassionati - ha spiegato François - e viene ritenuta ideale per città come Los Angeles, San Francisco, Austin, New York, Miami e anche Toronto, in Canada. Qui, a differenze della pancia dell'America, la small car piace. A Los Angeles il pubblico è fortemente orientato sul green e, più in generale, le icone dei marchi italiani incontrano il gusto dei cittadini».

A Mirafiori la capacità produttiva della 500e è di 90mila unità l'anno, come del resto le richieste in arrivo dai mercati. In Europa, guardando alla domanda per i modelli elettrici, la 500 con la spina è seconda alle spalle dell'americana Tesla. Non è invece previsto lo sbarco del modello in Cina.

Sul polo di Mirafiori, al centro del piano di economia circolare di Stellantis, è intervenuto anche il presidente del gruppo John Elkann. «Stellantis - ha commentato - è a Mirafiori con tutta una serie di iniziative per il futuro della mobilità sostenibile. Ciò che stiamo facendo qui, a Torino e a Mirafiori, grazie al lavoro portato avanti con la città e la Regione, genererà grandissime opportunità. La Nuova 500e, che nasce su queste linee, è inoltre l'auto più premiata».