Fiera Milano, accordo di riservatezza con Firenze Fiera

Firmato da Fiera Milano un accordo di riservatezza con Firenze Fiera per l’avvio di interlocuzioni relative ad una eventuale partnership strategica per una potenziale collaborazione commerciale. A renderlo noto è il consiglio di amministrazione di Fiera Milano Spa, leader in Italia e uno dei principali operatori integrati del mondo nel settore fieristico e congressuale. Nella stessa seduta il cda ha anche nominato mediante cooptazione il professor Ferruccio Resta quale nuovo Consigliere indipendente non esecutivo.

L’accordo siglato - si sottolinea in una nota - “è funzionale ad avviare consultazioni preliminari volte a definire gli obiettivi e il perimetro relativi ad una potenziale partnership strategica tra Fiera Milano e Firenze Fiera avente ad oggetto la definizione ed implementazione di iniziative di sviluppo congiunto in ambito fieristico e congressuale. Ulteriori sviluppi verranno comunicati al mercato nei modi e nei termini previsti dalle applicabili disposizioni di legge”.

Il cda di Fiera Milano, a seguito delle dimissioni del Consigliere indipendente non esecutivo Anna Gatti, comunicate al mercato in data 31 marzo 2022, ha nominato mediante cooptazione il Prof. Ferruccio Resta quale nuovo Consigliere indipendente non esecutivo, che rimarrà in carica sino all’ Assemblea dei soci chiamata ad approvare il Bilancio al 31 dicembre 2022.

Il professor Resta “ha dichiarato di possedere i requisiti di indipendenza ex art. 148, comma 3 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (T.U.F.) e del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana. Inoltre, dalle informazioni in possesso della Società, il Prof. Ferruccio Resta non detiene azioni della Società. A seguito della nomina, il consiglio di amministrazione ha pertanto valutato, sulla base delle dichiarazioni rese dal Consigliere nominato e delle informazioni a disposizione della Società, il possesso in capo al Prof. Ferruccio Resta dei suddetti requisiti di indipendenza”. Il curriculum vitae - prosegue la nota - è a !disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della Società (www.fieramilano.it) all’interno della sezione Governance.

A seguito della nomina per cooptazione, il consiglio di amministrazione è così composto: Carlo Bonomi, Luca Palermo, Alberto Baldan, Stefania Chiaruttini, Francesca Golfetto, Angelo Meregalli, Marina Natale, Elena Vasco e Ferruccio Resta.