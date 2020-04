Fiera Milano: approvato il bilancio, Fabrizio Curci confermato amministratore delegato

Via libera dell'assemblea ordinaria degli azionisti. Il 2019 si è chiuso con ricavi delle vendite e delle prestazioni per 230 milioni di euro (196,4 milioni nel 2018) e un utile netto di 32,8 milioni di euro (16,6 milioni di euro nel 2018). Approvata anche la distribuzione di un dividendo di 0,13 centesimi per azione