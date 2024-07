Fincantieri, aumento ok sottoscrizioni al 99,2%

Ascolta ora 00:00 00:00

Sfiora l'en plein la ricapitalizzazione da 400 milioni di euro di Fincantieri. Durante il periodo di offerta in opzione delle azioni di nuova emissione, iniziato il 24 giugno e conclusosi ieri, sono stati esercitati 167.996.020 diritti di opzione per la sottoscrizione di 151.196.418 nuove azioni, pari a circa il 99,2% del totale delle nuove azioni offerte, per un controvalore complessivo pari a 396,13 milioni di euro. Contestualmente, sono stati assegnati gratuitamente 151.196.418 warrant Fincantieri 2024-2026.

La ricapitalizzazione, volta a finanziare l'acquisizione della linea di business Underwater Armament Systems (UAS), ha visto l'adesione pro quota dell'azionista di maggioranza Cdp Equity, così come previsto dagli impegni di sottoscrizione della quota di sua spettanza assunti lo scorso 9 maggio. Nel dettaglio Cdp Equity ha sottoscritto 109.094.724 nuove azioni per un controvalore complessivo pari a 285,83 milioni.

I diritti di opzione non esercitati, pari a circa lo 0,8% del totale delle nuove azioni offerte (circa 3,2 milioni di euro), saranno offerti in Borsa da Fincantieri nelle sedute del 15 e 16 luglio 2024, salvo chiusura anticipata dell'offerta in caso di vendita integrale dei diritti inoptati. Mediobanca coordinerà l'offerta in Borsa dei diritti inoptati che attribuiscono il diritto alla sottoscrizione delle nuove azioni, al prezzo di 2,62 euro per nuova azione, nel rapporto di 9 nuove azioni ogni 10 diritti inoptati acquistati. L'aumento di capitale vede le banche Bnp Paribas, Intesa Sanpaolo, Jefferies, J.P. Morgan e Mediobanca, in qualità di joint global coordinator, impegnate a sottoscrivere le nuove azioni eventualmente rimaste inoptate al termine dell'offerta in Borsa.

Nei giorni scorsi, in corrispondenza con il summit dei leader della Nato a Washington, il gruppo della cantieristica ha organizzato una tavola rotonda dove l'ad

Pierroberto Folgiero (in foto) haricordato come nella sua storia Fincantieri ha consegnato 180 sommergibili e i più grandi esperti di sonar sono in Italia, che deve declinare al futuro le sue competenze nel settore subacqueo.