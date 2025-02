Fincantieri-Norwegian crociera da nove miliardi

Ascolta ora 00:00 00:00

La divisione cruise di Fincantieri prende il largo con una maxi commessa da circa 9 miliardi che, di fatto, blinda il business nel lungo periodo, dandogli una visibilità oltre il 2030, considerata fondamentale dagli analisti. La commessa firmata con Norwegian Cruise Line Holdings è la più grande della storia industriale del gruppo guidato da Pierroberto Folgiero (in foto), e prevede la realizzazione di quattro maxi navi da crociera. Dopo la lettera di intenti dell'8 aprile scorso, ora la commessa si è trasformata in realtà e prevede che le unità vengano costruite nei cantieri di Monfalcone (Gorizia), specializzati - grazie a nuovi investimenti - proprio nella realizzazione di navi di grande stazza: un nuovo profittevole mercato.

L'ordine assicurerà lavoro per dieci anni perché l'accordo prevede la consegna della prima unità nel 2030 e, successivamente, nel 2032, 2034 e 2036. Ciascuna nave avrà oltre 5.100 posti letto e potrà ospitare a bordo oltre 8.300 persone, compreso il personale. «La profondità del backlog è un valore strategico: significa garantire carico di lavoro per i prossimi dieci anni, assicurando occupazione ma anche valore di lungo termine per noi e per la filiera», ha commentato l'ad. Si tratta di commesse green e tech visto che l'azienda stessa ha precisato che le maxi navi da crociera saranno progettate secondo i «più elevati standard di comfort e tecnologia», e integreranno «soluzioni innovative per la sostenibilità ambientale, riducendo l'impatto ecologico e migliorando l'efficienza energetica».

La liason tra il gruppo norvegese e quello italiano non è nuova: Fincantieri ha già realizzato la Norwegian Prima e Norwegian Viva, nei prossimi mesi sarà consegnata anche la Norwegian Aqua, prima unità della classe Prima plus. Altre tre unità sono in diverse fasi di progettazione e costruzione.

«Il settore Cruise si conferma tonico con una rilevante ripartenza degli ordini registrata dal post Covid (2024)», hanno commentato gli analisti di Equita sottolineando come importante «l'impegno e la disciplina di Fincantieri sulle tempistiche di consegna che danno visibilità sulla divisione shipbuilding».