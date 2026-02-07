Fineco con intelligenza artificiale lancia la piattaforma paneuropea

Fineco chiude un buon 2025 mettendo in chiaro le direttrici di sviluppo dei prossimi anni. L'utile netto si è attestato a 647 milioni, in lieve flessione dello 0,8% su base annua, mentre il dividendo unitario proposto è di 0,79 euro (+7%). Il prossimo 3 marzo il cda approverà il Multi Year Plan 2026-2029, chiamato a tradurre in numeri le nuove strategie.

I risultati dell'anno restano robusti: la raccolta totale ha raggiunto i 13,4 miliardi (+33,3%), i ricavi sono rimasti stabili a 1,31 miliardi e il cost/income ratio si è confermato su livelli tra i più bassi del settore, al 27,1%, con un Cet1 al 23,3%. Le masse gestite di Fineco Asset Management sono salite a 41,4 miliardi, con un forte contributo delle classi retail, mentre l'acquisizione di nuovi clienti ha segnato per il terzo anno consecutivo un record, portando la base complessiva a oltre 1,8 milioni.

Per il 2026 il gruppo prevede un'ulteriore accelerazione della raccolta e dei nuovi clienti, un nuovo record per il brokerage e un cost/income ben al di sotto del 30%. Secondo l'ad e dg Alessandro Foti, Fineco "si conferma in una posizione ideale per proseguire nel proprio percorso", forte di una piattaforma che continua ad attrarre clienti interessati a un utilizzo stabile e completo dei servizi. Nella call con gli analisti Foti ha spiegato che i depositi "continueranno a crescere per tutto l'anno", proprio perché la clientela non è attratta da campagne aggressive di breve periodo.

Un tassello centrale della strategia è l'innovazione. "Nel campo dell'intelligenza artificiale presenteremo qualcosa di molto interessante durante il Capital Market Day" del 4 marzo, ha annunciato Foti, anticipando un rafforzamento tecnologico. Ancora più ambizioso è il progetto di espansione internazionale: tra la fine del 2026 e l'inizio del 2027 Fineco punta al lancio della piattaforma paneuropea, con "un'offerta altamente distintiva" sui mercati esteri, facendo leva sull'integrazione tra banking, brokerage e risparmio gestito, già molto apprezzata dalla clientela più evoluta.

Resta invece fermo il no a operazioni straordinarie. "Pensiamo di continuare a crescere in modo organico, perché la nostra crescita è incredibile e con prospettive molto positive", ha ribadito Foti, escludendo acquisizioni. La stessa filosofia vale per la rete dei consulenti: nessuna corsa al reclutamento e nessuna partecipazione a contesti competitivi giudicati irrazionali (chiaro riferimento ai passaggi da Mediobanca a Deutsche Bank).

Fineco, ha chiarito il manager, non è interessata a pagare "cifre insensate" per attrarre banker, preferendo una crescita costruita nel tempo e coerente con il proprio modello. A Piazza Affari il titolo ha chiuso in rialzo del 2% a 22 euro.