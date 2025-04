La firma "Made in Italy" di Fincantieri sul nuovo megaterminal Msc di Miami

Ascolta ora 00:00 00:00

Inaugurato a Miami il nuovo terminal di Msc Crociere, un'opera imponente realizzata da Fincantieri Infrastructure che si distingue come la più grande e più avanzata tecnologicamente al mondo.

In collegamento da Roma, il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha celebrato l'evento definendolo «un vanto per la nostra nazione che ci riempie di orgoglio». La premier ha voluto rimarcare il ruolo strategico del progetto, affermando che «il governo ha sostenuto e accompagnato la costruzione di questa infrastruttura, frutto della collaborazione fra Msc Crociere e Fincantieri, non solo perché rappresenta un simbolo della capacità tutta italiana di coniugare tradizione e innovazione, ma anche perché costruisce una straordinaria vetrina del Made in Italy e di ciò che sappiamo fare meglio».

Il nuovo terminal lungo 632 metri, alto 29 e con una superficie di quasi 46mila metri quadrati può ospitare tre grandi navi contemporaneamente e movimentare fino a 36mila passeggeri al giorno. Da record i tempi per la realizzazione: poco più di tre anni dalla posa della prima pietra. Una realizzazione ambiziosa, nata anche grazie al contributo di aziende leader italiane come Leonardo, Rina, Intesa Sanpaolo, Cdp, Sace e Simest. Pierfrancesco Vago, presidente esecutivo della divisione Crociere di Msc, ha dichiarato: «Siamo orgogliosi di aver realizzato il terminal più grande e tecnologicamente avanzato al mondo, che definisce nuovi standard per l'intero settore ed è in grado di offrire ai nostri ospiti un'esperienza unica». L'opera porta la firma di Fincantieri, attraverso la sua controllata Fincantieri Infrastructure. Pierroberto Folgiero (in foto), ad e dg del gruppo, ha parlato di «una straordinaria prova della capacità di Fincantieri di eseguire opere di grande complessità anche lontano dai nostri storici cantieri navali». Si tratta, ha aggiunto, del «completamento di un progetto coraggioso, che ha superato difficoltà notevoli e che diventerà parte integrante dello skyline di Miami Beach».

Progettato dallo studio internazionale Arquitectonica, il terminal si distingue anche per la sostenibilità e l'efficienza energetica.

La facciata in vetro da oltre 12mila metri quadri e il particolare design si fondono con sistemi di gestione rifiuti, riciclo dell'acqua e connessione elettrica a terra per azzerare le emissioni in porto. Il sistema di smistamento bagagli, sviluppato da Leonardo, consentirà di ottimizzare la logistica e sicurezza, gestendo fino a tre navi contemporaneamente.