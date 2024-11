Fondazione Fiera, cantiere da 213 milioni

Ascolta ora 00:00 00:00

Il consiglio generale di Fondazione Fiera Milano ha approvato il nuovo Piano triennale 2025-2027 che prevede investimenti strategici per 213,8 milioni per favorire la competitività dei quartieri fieristici e congressuali, puntando anche a una diversificazione del business. Per il triennio la Fondazione stima oltre 105 milioni di margine lordo e 23,6 milioni di utile netto, mentre a fine 2027 il patrimonio netto sarà di 790 circa. Nel dettaglio, la parte più corposa degli investimenti, pari a 158,8 milioni, riguarda gli interventi di rigenerazione sull'area urbana, tra cui la nuova sede Rai per cui Fondazione ha previsto un contributo di 102 milioni totali e l'ampliamento di Allianz-MiCo. Fondazione prevede inoltre un investimento per la realizzazione di una nuova struttura ricettiva che si svilupperà nelle ex palazzine uffici del quartiere di fieramilano a Rho e disporrà di 200 camere per un costo di 16,5 milioni. I restanti investimenti comprendono interventi per il digitale, il green e per le attività di manutenzione straordinaria e miglioramento delle strutture fieristiche e congressuali - 26 milioni nel triennio - anche in vista delle gare di speed skating e di hockey dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali 2026. Questi ultimi interventi, che avranno carattere permanente, rientrano in un'operazione che, con un investimento complessivo di 28 milioni, mira a creare nuove opportunità di business per il Gruppo Fiera Milano, grazie alla flessibilità d'uso degli spazi espositivi.

Spiega in una nota Davide Corritore, vice presidente vicario di Fondazione Fiera Milano (foto). «Gli interventi proseguono nel pieno rispetto dei tempi e rappresentano lo sforzo straordinario reso possibile grazie alla sinergia tra diversi attori e al contributo di tutta la squadra di Fondazione».