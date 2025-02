Forex, attesa per Fabio Panetta sotto i riflettori il risiko bancario

Ascolta ora 00:00 00:00

Grande attesa per l'intervento del governatore della Banca d'Italia, Fabio Panetta (nella foto), previsto oggi all'Assiom Forex di Torino. In un contesto di profonde trasformazioni, tra fusioni bancarie e l'irruzione delle big tech nella finanza, le sue parole saranno sotto i riflettori per capire la sua visione riguardo a un settore che sta vivendo un processo di consolidamento importante con ben cinque tra Opa e Ops a cavallo tra il mondo bancario e del risparmio gestito. Per non parlare del blitz di Unicredit in Generali, che dovrà rinnovare i suoi vertici il prossimo maggio.

Uno dei temi caldi sul tavolo dell'evento annuale iniziato ieri è la crescente influenza delle criptovalute, spinte dalla deregulation voluta dal presidente statunitense Donald Trump. La vice dg di Banca d'Italia, Chiara Scotti, nel suo intervento di ieri ha già messo in guardia: le criptoattività potrebbero complicare la tutela dei consumatori e mettere a rischio la stabilità finanziaria. L'episodio del token $TRUMP, che ha raccolto miliardi in breve tempo per lasciare poi sul terreno gran parte del suo valore causando perdite a oltre 800mila persone. Il peso e l'intreccio fra crypto e sistema finanziario ed economico sono fino a ora «moderati», avvisa la vice dg di Banca d'Italia e «tuttavia con l'evolversi della digitalizzazione le interconnessioni tra l'ecosistema crypto e il sistema finanziario tradizionale cresceranno», e le fragilità delle crypto «potrebbero divenire destabilizzanti».

Certo il cambiamento è ineludibile, ma

può imboccare diverse strade, dice Scotti, dove gli intermediari (banche e società finanziarie) possono o meno governare la tecnologia e sopravvivere venendo a patti, magari con joint venture, con le società tecnologiche.