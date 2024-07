Gardant raccoglie 100 milioni per finanziare l'immobiliare italiano

Ascolta ora 00:00 00:00

Focus sul mattone italiano per il nuovo fondo "Caesar" appena istituito da Gardant Investor SGR, società di gestione del risparmio appartenente al gruppo Gardant (leader in Italia nel settore del credit management con oltre 40 miliardi di crediti in gestione per conto di banche e investitori). Il fondo di credito sarà destinato all'erogazione di finanziamenti immobiliari garantiti in Italia, con un focus nell'erogazione di finanziamenti ad imprese e progetti real estate, ovvero rifinanziamenti o ristrutturazione del debito di aziende con fondamentali solidi, e con un sottostante immobiliare.

A sottoscrivere il nuovo fondo real estate sono stati investitori istituzionali per un ammontare pari a 100 milioni. Attraverso questa operazione Gardant Investor SGR, gestita dal direttore generale Federico Roggerini, supera i 700 milioni di raccolta e 140 milioni di finanziamenti real estate deliberati.

«Questa operazione - ha rimarcato Guido Lombardo, chief investment officer e consigliere di Gardant Investor SGR - rappresenta un importante segnale per il comparto italiano del lending». «Il fondo Caesar - aggiunge Mirko Briozzo (in foto), Ceo del gruppo Gardant - rientra nella strategia di posizionamento del gruppo Gardant che punta, anche attraverso Gardant Investor SGR, a posizionarsi come primo operatore pienamente integrato in Italia nel settore del credito, in grado di operare al fianco di investitori e banche lungo l'intera filiera di valore».

Il fondo, la cui gestione è stata affidata ad Antonio Alfano, head of lending strategies della SGR, ha già effettuato la prima operazione di investimento a favore di una primaria società italiana di costruzione e sviluppo immobiliare.