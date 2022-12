Generali alza le sinergie con Cattolica. Ok i target

Sinergie fra i 120 e i 130 milioni di euro entro il 2025, un numero molto più alto rispetto agli 80 milioni al 2026 indicati quando fu lanciata l'Opa nel 2021. A tanto ammontano, infatti, i potenziali benefici che Generali otterrà dopo l'acquisizione di Cattolica, compagnia assicurativa veronese che dalla seconda metà del 2023 diventerà una business unit di Generali Italia. Ieri, il Leone di Trieste ha aggiornato la comunità finanziaria sugli obiettivi del suo piano strategico: «L'integrazione è perfettamente instradata e abbiamo un chiaro percorso per sprigionare il potenziale di Cattolica», ha affermato Marco Sesana, group general manager di Generali. L'utile netto normalizzato al 2024 delle attività core di Cattolica è stimato in almeno 145 milioni e in 171/178 milioni l'anno successivo.

La compagnia, inoltre, ha confermato i suoi target al 2024 anche dopo l'implementazione dei nuovi principi contabili Ifrs 17 e Ifrs 9. Pertanto la crescita media annua dell'utile netto per azione rimane fissata nella forchetta tra il 6 e l'8%, così come sono confermati al di sopra degli 8,5 miliardi i flussi di cassa netti disponibili a livello di capogruppo e tra i 5,2 e i 5,6 miliardi di euro i dividendi cumulati che verranno distribuiti. Il titolo ha chiuso ieri in Piazza Affari con un +1,04 per cento.

Per il gruppo guidato da Philippe Donnet (in foto) il tema delle acquisizioni resta aperto come indicato nel piano al 2024, anche dopo l'abbandono del dossier Guggenheim. Così come la cessione di portafogli assicurativi. Secondo recenti indiscrezioni di stampa il primo in vendita sarà un portafoglio vita di Cattolica e di Genertel del valore di 20 miliardi di euro, presumibilmente nei primi mesi del 2023. Domani è in programma una riunione del cda del Leone, l'ultima di quest'anno.