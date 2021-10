Giovani, sogno e futuro: l'esempio di Golinelli

«Ai giovani l'augurio è di trovare in sogno ciò in cui credere e al quale dedicare la propria esistenza». Questo pensiero rivolto al futuro compare in un video che il mio amico Marino Golinelli, imprenditore di successo nel ramo farmaceutico e filantropo, ha realizzato in occasione di una circostanza molto particolare: l'11 ottobre ha compiuto la bellezza di 101 anni. Un traguardo raggiunto e superato in brillantezza. La sua storia umana e professionale racconta bene l'Italia del lavoro, appassionata a costruire per il bene di tutti. Proprio ora che siamo impegnati a contribuire alla ripresa del Paese ferito dalla drammatica esperienza della pandemia, la vicenda di Golinelli rappresenta un esempio virtuoso di rinascita. Le sue radici sono popolari, appartengono alla terra, al mondo umile contadino dell'Emilia in quel di San Felice su Panaro, Modena.

Una volta ha detto: «Chi è povero ha una marcia in più». La sua gioventù è tra lo studio e l'aiuto concreto alla famiglia. Si laurea in farmacia. Le idee non gli mancano come il desiderio di realizzarle. Pensate che nel dopoguerra, quando l'Italia era chiamata a ripartire dopo i troppi dolori, lui si industriava a comperare lo zucchero al mercato nero per poi confezionare sciroppi e consegnarli, inforcando la bicicletta, alle farmacie. Da quelle ardite consegne ha pedalato assai per dar vita a un gruppo farmaceutico di caratura internazionale: l'Alfa Sigma.

Non soddisfatto e poteva esserlo eccome, Golinelli ad un certo punto della sua vita decide di intraprendere una sfida filantropica di grande respiro: costruisce un laboratorio della conoscenza di 9.000 metri quadrati nella zona industriale di Bologna, un opificio dedito alla cultura per la formazione dei giovani. Chiamando a raccolta personalità del mondo accademico per animare percorsi di conoscenza. Questo è Marino Golinelli. Un uomo che ancora guarda al futuro: 101 anni al servizio della nostra cara Italia. La meglio gioventù.