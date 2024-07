Gm sbanda sull'elettrico. Barra: "Obiettivi falliti"

Ascolta ora 00:00 00:00

Continua, inesorabile, la saga dei ripensamenti sul fronte delle auto elettriche. Ultima, in ordine di tempo, a rimettere ordine ai piani, dopo i non lontani annunci trionfali, è Mary Barra (nella foto), la «Lady dell'Auto di Detroit», amministratore delegato del colosso General Motors. La top manager, in un'intervista alla CNBC, ha fatto sapere che il gruppo non sarà in grado di produrre, sul territorio nordamericano, il prospettato milione di vetture elettriche l'anno entro la fine del 2025.

«Questo mercato - ha spiegato - non sta evolvendo come auspicato. Ma confidiamo di arrivare a quell'obiettivo». In proposito, però, nessun accenno sui tempi previsti per raggiungere lo scopo. Mary Barra ritiene che a essere decisivi saranno i miglioramenti delle stazioni di ricarica, oltre che la maggiore conoscenza della realtà elettrica da parte della popolazione.

E pensare che solo pochi giorni fa il presidente americano Joe Biden aveva annunciato l'assegnazione a General Motors e a Stellantis di 1,1 miliardi di dollari in sostegni da utilizzare nella conversione degli stabilimenti esistenti in impianti per produrre veicoli a batteria.

Proprio sulle auto elettriche, infatti, è in corso uno dei tanti bracci di ferro tra Biden e Donald Trump nella corsa alla Casa Bianca. E mentre il presidente uscente sprona i costruttori ad assemblare un numero crescente di veicoli elettrici, introducendo agevolazioni fiscali e aiuti per la diffusione delle colonnine, Trump critica aspramente queste politiche in materia di veicoli a sola batteria, promettendo non pochi cambiamenti se venisse eletto a novembre.

Un sondaggio di McKinsey, pubblicato da Automotive News, si è concentrato sulle ragioni della mancata presa sulla massa da parte della mobilità elettrica. Secondo la ricerca, il 29% dei proprietari di veicoli a batteria sarebbe pronto a tornare al termico in caso di cambio dell'auto.

E tra i dati più eclatanti c'è proprio quello degli Stati Uniti: il 46% dei proprietari di vetture elettriche vorrebbe tornare alle tecnologie tradizionali. Mary Barra, «Lady General Motors», ne ha sicuramente preso atto.