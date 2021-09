Google compra casa nella Grande Mela

Google ha comprato un edificio per uffici a Manhattan per 2,1 miliardi di dollari (1,8 miliardi di euro), che diventerà la sua nuova sede di New York. È quanto ha rivelato il Wall Street Journal, sottolineando che si tratta dell'operazione di maggior valore nel settore real estate commerciale dallo scoppio della pandemia e una delle più costose della storia degli Stati Uniti, secondo Real Capital Analytics. «Un investimento storico per New York», ha commentato il sindaco Bill de Blasio. L'acquisizione di Google, inoltre, è un segnale del crescente interesse di Big Tech per gli uffici, nonostante queste imprese siano pioniere dello smart working. Anche Facebook, Apple ed Amazon, che sono tra i maggiori affittuari e acquirenti di spazi per uffici negli Stati Uniti, hanno puntato con decisione sulla Grande Mela e attualmente le quattro grandi occupano circa 20mila persone a Manhattan. Un segnale che la East Coast sta recuperando terreno nei confronti della Silicon Valley. Google, infatti, utilizzerà i nuovi spazi anche per «testare» i giovani provenienti dal campus che ha intenzione di realizzare se queste aziende abbracciano il lavoro a distanza. L'edificio acquistato da Google, localizzato sul waterfront del fiume Hudson, è un ex terminal merci che nel 2023 diventerà un complesso da 120mila metri quadrati. La società di Mountain View inizialmente affitterà i locali e a partire dal primo trimestre dell'anno prossimo potrà esercitare un'opzione di acquisto.