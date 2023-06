Per il Gruppo Fs 225 milioni di passeggeri in cinque mesi (+24%)

Passata la tempesta della pandemia, il Gruppo Ferrovie dello Stato sta vivendo un nuovo boom. Nei primi cinque mesi del 2023, infatti, ha trasportato 225 milioni di passeggeri (+24% sul 2022) e le vendite a livello internazionale sono cresciute del 65% sul 2019.

Sono numeri positivi quelli registrati quest'anno dal Polo Passeggeri del Gruppo Fs. Risultati che fanno pensare di essersi definitivamente lasciati alle spalle quella che il presidente di Trenitalia Stefano Cuzzilla ha chiamato «la tempesta perfetta» dei due anni di pandemia: «Finalmente vediamo la luce e brindiamo a numeri che vedevamo nel 2019. Questo ci permette di mettere in atto una strategia, cosa che Trenitalia deve fare perché è un punto di riferimento per il paese». Insieme ai passeggeri cresce il numero dei biglietti acquistati sui canali digitali (+80% rispetto al 2019) insieme ai vantaggi offerti a giovani, famiglie e imprese. Intanto domenica si inaugura l'offerta estiva, Trenitalia Summer Experience: oltre 10mila collegamenti al giorno in treno, circa 19mila corse in bus tra Italia ed Europa, promo, nuove soluzioni di viaggio integrate treno, bus, nave e aereo, con 19 aeroporti collegati alle stazioni. «Abbiamo rafforzato ulteriormente - ha dichiarato Luigi Corradi, amministratore delegato e direttore generale di Trenitalia - l'attenzione al cliente che è sempre più al centro di tutte le nostre decisioni. Elemento centrale e strategico del Polo Passeggeri è l'intermodalità. Per tale ragione abbiamo deciso di arricchire ulteriormente l'esperienza del viaggiatore e di offrire soluzioni integrate per l'intero percorso».

Più di 250 le Frecce in circolazione ogni giorno sulla rete ferroviaria italiana. Per i 120 Intercity previste cento fermate in più e nuovi collegamenti per alcune località della Costa degli Dei in Calabria e Milano-Savona. Tra gli oltre 6mila treni regionali al giorno più servizi in Piemonte, Friuli Venezia-Giulia, Lazio, Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna. Per le famiglie, prevista la promozione che, dal lunedì al venerdì, consente di far viaggiare gratis gli under15 accompagnati da un adulto pagante. Fino al 15 settembre sulle Frecce e fino al 5 settembre su Intercity, invece, viaggio gratis per i cani.