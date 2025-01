I grandi investitori rispolverano il mattone: tornano centrali case e centri commerciali

Ascolta ora 00:00 00:00

Il comparto degli investimenti immobiliari nel settore retail torna a ricoprire un ruolo centrale nelle scelte strategiche di investimento degli operatori istituzionali. È quanto emerge dalla seconda edizione dell'EY Retail Property Investments Barometer, sondaggio annuale di EY in collaborazione del Consiglio Nazionale dei Centri Commerciali (Cncc) che coinvolge i vertici delle principali società immobiliari, di gestione di fondi e di asset immobiliari e investitori finanziari del settore che rappresentano più di 20 miliardi di assets retail.

Circa l'80% dei manager ha dichiarato di avere attese positive o neutre nel confronto con le altre asset class, per il comparto retail, ed oltre un terzo afferma di aver cambiato strategia di approccio e investimento, con una propensione per il 30% degli stessi ad effettuare investimenti per oltre 100 milioni di euro ciascuno nei prossimi 12 mesi, a testimonianza di un ritorno di appeal del comparto e delle performance positive dei retailer all'interno dei centri commerciali.

Dall'analisi si riscontrano performance positive nei centri commerciali per circa l'80% degli intervistati, con benefici registrati in termini di incremento dell'occupazione degli spazi e dei canoni. I gestori e gli operatori specializzati dichiarano di essere pronti, nei prossimi 12 mesi, ad impiegare risorse in media pari al 35% delle masse in gestione o di proprietà per interventi di valorizzazione degli asset, di cui circa il 50% destinato a interventi di efficientamento energetico.

Il 60% dei manager intervistati, secondo l'analisi di EY, possiede investimenti nel comparto retail, il 25% dei quali ha destinato all'Italia una porzione della relativa allocazione. Di questi, circa il 40% ha investimenti superiori a 200 milioni di euro, principalmente nei centri commerciali e nelle high street. Guardando alle prospettive future emerge che i parchi commerciali risultano preferiti per i nuovi investimenti nei prossimi 12 mesi, mentre appare forte l'interesse per la rotazione del portafoglio. «La nostra indagine conferma una rilevante inversione di tendenza da parte degli investitori verso il comparto immobiliare retail, con meno del 20% degli intervistati che ha evidenziato dubbi sulla sua attrattività», ha chiosato Marco Daviddi di EY.

«I risultati confermano il deciso miglioramento del sentiment degli investitori verso l'asset class retail che rimane centrale nella strategia di asset allocation», ha aggiunto Luca Lucaroni, vicepresidente vicario Cncc.