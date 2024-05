Una politica Ue per le imprese

L'Europa batte finalmente un colpo in favore dell'economia reale, cosa che non accade con frequenza. La benvenuta buona notizia riguarda il calo dell'inflazione che determina così le attese condizioni per un taglio dei tassi di interesse. E tale riduzione del costo del denaro dovrebbe tradursi in beneficio per il mondo delle imprese e quindi per la comunità tutta. Diciamola tutta: non è che fin qui gli organi europei abbiano dimostrato particolare sensibilità verso l'industria. Anzi, le politiche adottate in nome di concezioni particolarmente miopi e di corto respiro hanno palesato un diffuso sentimento antiimprese. Pensiamo solo alle decisioni prese in materia di motori elettrici nell'automotive del tutto irrealistiche e assolutamente penalizzanti. Ecco, anche in Europa e non solo in Italia, le imprese vivono la complicata condizione del brutto anatroccolo che mai ha l'opportunità di diventare cigno.

Si dirà, ma quella è una favola e le favole, per definizione, sono espressioni artistiche che non viaggiano secondo i canoni della realtà. Certo, ma di qui a sopportare sempre e comunque decisioni avverse, penalizzanti ce ne corre. A breve ci sarà l'appuntamento elettorale. E il presidente di Confindustria Emanuele Orsini auspica che i nuovi rappresentanti dimostrino un deciso cambio d'indirizzo rispetto alla gestione precedente. E io aggiungo: è ora che venga abbandonata la visione anti per affermare la novità della visione per.

Un passaggio culturale che investe l'Europa e di cui, sa va sans dire, vi è bisogno come il pane anche nel Belpaese. Sui temi di una coraggiosa politica industriale scontiamo un ritardo storico. Che ha colpito e continua a colpire in modo particolare il capillare e variegato universo delle piccole e medie imprese.

Non vorrei che le discussioni e le decisioni (speriamo!) che verranno assunte in sede europea come a Roma ancora una volta non tenessero conto delle legittime esigenze delle pmi. Il brutto anatroccolo per eccellenza!

www.pompeolocatelli.it