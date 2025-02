Tra i paperoni italiani siedono 71 miliardari

Giovanni Ferrero

Italia Paese di santi, navigatori e miliardari. Si tratta di ben 71 paperoni, che vantano un patrimonio stimato dal miliardo di euro in su. A rimarcarlo sono gli analisti di Ener2Crowd, una piattaforma dedicata agli investimenti green. In particolare, secondo dati presentati da Oxfam al Forum economico di Davos, nel 2024 la ricchezza dei miliardari italiani è aumentata di 61,1 miliardi di euro - per la bellezza di 166 milioni al giorno - raggiungendo un valore complessivo di 272,5 miliardi detenuto, per l'appunto, da 71 nuclei famigliari.

La classifica dei super-ricchi è capitanata - secondo la Forbes Real Time billionaires list - dal patron della Ferrero, Giovanni Ferrero (in foto), con oltre 40 miliardi di patrimonio; seguito a distanza da Andrea Pignataro (25,3 miliardi) e Giorgio Armani (12,3 miliardi). Ma c'è un piccolo esercito di connazionali che, pur non essendo miliardari, dispone di un patrimonio più che ragguardevole: sono circa 2.300 che vantano una ricchezza complessiva superiore a 100 milioni. Un'altra cospicua fetta, circa 5.800, dispone invece di 30 milioni. E qui si chiude la schiera dei cosiddetti ultra-high net worth individuals, ovvero coloro che hanno una ricchezza valutabile in almeno 30 milioni. Al cospetto di questi, passa quasi sotto l'uscio il fatto che in Italia ci sono 94mila persone, praticamente gli abitanti di una città come Cesena, che vantano una ricchezza di almeno 5 milioni; e ben 470mila, vale adire a metà strada tra gli abitanti di Bologna e Genova, con un patrimonio superiore al milione. Spostando lo sguardo dall'Italia al mondo, si scopre che negli ultimi 10 anni la ricchezza globale è cresciuta del 26 per cento. Dal 2000 ad oggi il numero di milionari è aumentato del 175% e il numero di persone con patrimonio superiore ai 30 milioni di euro si è addirittura quintuplicato.

Se, invece, parliamo del patrimonio complessivo dei miliardari a livello mondiale, si scopre che tra il 2015 e il 2024 è passato da 6.300 a 14mila miliardi. Solo qualche miliardo meno del Pil annuale della Cina, che nel 2023 si avvivicinava a 18mila miliardi di dollari.