"Illimity farà -25% senza Banca Ifis"

Se l'offerta pubblica di acquisto e di scambio (Opas) di Banca Ifis (in foto il presidente Ernesto Furstenberg Fassio) su Illimity Bank non dovesse andare in porto, gli azionisti di quest'ultima potrebbero ritrovarsi con in mano un titolo «con un ribasso a due cifre, di circa il 25%» in Piazza Affari. È quanto scrivono gli analisti di Equita, che assiste Banca Ifis nell'offerta. Tra le ragioni per aderirvi c'è la «grande incertezza» che può generare per Illimity una mancata fusione con Ifis. Se quest'ultima non raggiungesse la soglia per procedere con una fusione, infatti, l'operazione potrebbe diventare «troppo rischiosa» e Ifis potrebbe decidere di «non proseguire». Inoltre «il rischio di perdere le sinergie è molto alto» anche perché per La Scogliera, holding di Banca Ifis, «non sarebbe sostenibile mantenere l'investimento in 2 società quotate». Una circostanza, quest'ultima, che «bloccherebbe la crescita di Illimity, ritardando la creazione di valore». Gli analisti esprimono poi dubbi sulla capacità di Illimity di «procedere in solitaria». Del resto, secondo gli analisti di Equita, «l'operazione ha una forte logica industriale.

Equita ricorda i 75 milioni di sinergie, di cui 50 di riduzione dei costi e 25 di ricavi, che «beneficerebbero tutti gli stakeholder, compresi quelli di Illimity».

Tuttavia, il patto di consultazione dell'istituto guidato da Corrado Passera, che unisce il 27,2% del capitale, la scorsa settimana aveva definito «non soddisfacenti» i termini dell'Opas.