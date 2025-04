Illimity vara il piano strategico. Ma rallenta l'utile di quest'anno

Ascolta ora 00:00 00:00

I profitti sono previsti in accelerazione a 30 milioni nel 2026, con punto di arrivo a 80 milioni nel 2028. E pensare che quest'anno, in base al vecchio piano, Illimity Bank avrebbe dovuto avere utili per 240 milioni, invece saranno ben inferiori ai 30 milioni. Per questo aspetto, l'istituto guidato da Corrado Passera punta il dito, tra le righe della sua presentazione del piano strategico al 2028, contro l'Offerta pubblica di acquisto e scambio lanciata da Banca Ifis che ha ritardato «la tempistica di progetti straordinari già avviati dal management nel 2024, funzionali alla riallocazione del capitale verso il core business». Tutto questo avrebbe avuto un «conseguente impatto sullo sviluppo della redditività ordinaria del corrente esercizio 2025» che è attesa «in calo rispetto all'anno precedente (il cui utile è stato di 40 milioni al netto delle poste straordinarie, altrimenti in perdita per 38 milioni, ndr), anche a fronte di una diminuzione del margine di interesse per effetto dell'andamento dei tassi di mercato. Si precisa che il 2025 sarà, inoltre, caratterizzato da elementi non ricorrenti sia positivi, derivanti dalla valorizzazione di asset non strategici, sia negativi legati alla riduzione degli attivi non strategici, ai costi una tantum relativi all'Opas e agli oneri per la ristrutturazione societaria e organizzativa».

L'istituto prevede il mantenimento di «una solida posizione di capitale» con un Cet1 ratio tra il 13% e il 14% e il totale attivo di

circa 11 miliardi al 2028. L'andamento dei ricavi è previsto a 230 milioni nel 2026, in crescita a circa 280 milioni nel 2028 per effetto di un contributo crescente sia da parte del margine di interesse che delle commissioni.