Impennata del costo dei carburanti: è di nuovo allarme

Prosegue senza sosta l'impennata del costo dei carburanti. Stando a quanto riportato da Quotidiano Energia, anche il prezzo medio della benzina self ha oramai superato quota 2 euro.

Il costo del carburante

Sulla base dei dati registrati alle ore 8 della giornata di ieri, mercoledì 8 giugno, la benzina self si attesta su una media di 2,009 euro per litro (contro 1,985 della precedente rilevazione): si va da un minimo di 1,998 a un massimo di 2,033 euro al litro (no logo 1,998). Il diesel in modalità self fa invece registrare un costo medio di 1,924 euro per litro (contro 1,896 della precedente rilevazione dati), con le compagnie che fissano prezzi compresi tra 1,922 e 1,945 euro al litro (no logo 1,908). Per quanto concerne il servito, invece, la benzina si assesta mediamente su un costo di 2,134 euro al litro (2,118 il valore precedente). La media del diesel servito, stando sempre all'elaborazione effettuata da Quotidiano Energia sulla base dei dati comunicati dai vari gestori all'Osservaprezzi del Mise, sale invece fino a 2,055 euro per litro (contro 2,034 della precedente rilevazione), con prezzi compresi tra un minimo di 2,010 e un massimo di 2,135 euro al litro (no logo 1,959). Passando al Gpl, i costi oscillano tra 0,833 e 0,851 euro al litro (no logo 0,823), mentre il prezzo del metano si colloca tra 1,720 e 1,931 euro per litro (no logo 1,781).

L'allarme di Coldiretti

I nuovi aumenti record dei carburanti pesano come macigni sui costi sostenuti dalle imprese e di conseguenza sulla spesa degli italiani, dato che almeno l'85% delle merci in Italia viaggia su gomma. A lanciare l'allarme è Coldiretti, che spiega come ad essere particolarmente colpito sia l'intero sistema agroalimentare, con i costi della logistica che possono arrivare a incidere fino a 1/3 del totale dei prezzi al dettaglio di frutta e verdura.