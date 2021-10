Immagine e Benessere Confesercenti a Roma per il futuro del settore

È stato un colloquio proficuo quello che si è tenuto negli uffici della X commissione della Camera dei Deputati tra la presidente dell’organismo parlamentare che si occupa di attività produttive, commercio e turismo, Martina Nardi, e una delegazione di Immagine e Benessere, la sezione di Confesercenti che rappresenta le imprese che operano nei settori del wellness e dell’estetica. Nel corso dell’incontro si è discusso di alcune problematiche legate a questa particolare categoria, tra le più penalizzate dalla pandemia. In particolare, il presidente nazionale di Immagine e Bellezza, Sebastiano Liso, accompagnato dalla coordinatrice Pina Parnofiello e dal responsabile della sezione Sicilia Nunzio Reina, ha posto sul tavolo le questioni della formazione, dell’Iva e dell’abusivismo in un mestiere che ha bisogno di regole precise, dato che in gioco c’è la salute dei cittadini.

La delegazione di Immagine e Benessere ha chiesto alla deputata Nardi di intercedere affinché il percorso di formazione in materia possa essere uniformato agli standard europei. “L’obiettivo – ha dichiarato Liso – è quello di portare i corsi da tre a cinque anni, come processo indispensabile per rinnovare profondamente la cultura delle nostre imprese” . Un altro nodo importante da sciogliere, poi, riguarda l’Iva al 22%, che, secondo i vertici dell’associazione, penalizza oltremodo l’intera categoria. Il presidente della commissione Attività produttive, commercio e turismo ha assicurato che ci sarà il suo interessamento su entrambe le problematiche.