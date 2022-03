Il bonus Inps per le vacanze dei pensionati: cosa fare

Alcuni giorni fa è stato pubblicato il bando “Estate INPSieme Senior” dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, che prevede l'assegnazione di contributi per pensionati e famiglia (coniugi e figli disabili conviventi) finalizzati a soggiorni turistici nel nostro Paese. Si tratta, nello specifico, di una proposta annuale che offre a circa 4mila pensionati la possibilità di fare dei viaggi nei mesi esitivi.

Per partecipare al bando basta iscriversi. Le domande sono partite dallo scorso 21 marzo 2022 e potranno essere inoltrate sino al prossimo 15 aprile, ore 12. Il tutto deve essere presentato per via telematica, mediante Spid o Carta d’identità elettronica (Cie).

Come abbiamo detto, “Estate INPSieme Senior” è un'opportunità che viene data dall'Inps alle categoria dei pensionati, ed è estesa ai coniugi ed ai figli disabili conviventi. Questi, come si legge sul portale online dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, appartengono alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, alla gestione dipendenti pubblici e alla gestione fondo IPOST. Accedendo al bando, potranno quindi partecipare a " soggiorni estivi in località marine, montane, termali o culturali italiane nei mesi di giugno, luglio, agosto, settembre e ottobre, con rientro entro il 1° novembre 2022 ".

Non solo. Il bonus vacanza offerto dall'Inps, prevede anche il riconoscimento di un totale o parziale contributo di copertura del costo di un pacchetto turistico per un soggiono nella Penisola, che deve essere organizzato solo da soggetti terzi che operano nel settore turistico, come agenzie di viaggio. Nel voucer sono incluse le spese di alloggio presso strutture ricettive, di vitto e di viaggio. Non mancheranno le coperture assicurative obbligatorie.

Il contributo sarà calcolato in base all’Isee del richiedente. Si parte da un tetto massimo per un Isee di 8mila euro fino a scendere del 60% per quei redditi che superano i 72mila euro. Per un soggiorno in Italia di almeno 8 giorni e 7 anni si parla di un importo massimo di 800 euro, mentre per un soggiorno, sempre in Italia, di 15 giorni e 14 notti ci sarà un importo massimo di 1400 euro.

Chi deciderà di partecipare al bando, dovrà attendere il prossimo 18 maggio per prendere visione della graduatoria, che sarà pubblicata sul sito dell'Inps. Entro il 15 luglio, ai vincitori sarà dato un acconto del 20% dell'importo del contributo. Sarà poi al termine del viaggio che dovrà essere presentata la fattura del saldo del soggiorno, in modo che l'Inps possa provvedere ad elargire il restante 80%.

Se la documentazione verrà presentata entro il 28 ottobre 2022, il resto del denaro sarà liquidato entro il 30 novembre. In caso di invio della documentazione dopo la data del 28 ottobre, ma non oltre il 15 novembre, allora il restante 80% sarà erogato entro il 15 febbraio 2023.