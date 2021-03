Trovo una bella notizia che proviene da Mantova. Un gruppo di imprenditori locali ha preso l' illuminante decisione di contribuire con la cifra di 250mila euro ai lavori di restauro delle antiche Pescherie di Levante che furono realizzate da Giulio Romano. Si tratta di un importante lavoro di recupero, in quanto è l'unico edificio presente in Italia che ancora conserva nella facciata la maestria originale del famoso architetto, nome di punta dell'epoca rinascimentale. Le Pescherie, che si trovano nel centro della città padana, versavano pressoché in condizioni di abbandono, come purtroppo non poche bellezze del nostro patrimonio artistico.

Così l'impegno di questi imprenditori legati al proprio territorio viene a attualizzare la meritoria figura del mecenate nel campo dell'arte e della cultura. È il privato che si muove per il bene di tutti proseguendo una tradizione che in Italia ha precedenti illustri. E che oggi, mi sento di dire, acquista ancora maggior significato alla luce del momento storico che stiamo attraversando. L'ho già detto in più occasioni e specie dopo l'ingresso sulla scena dell'ospite sgradito Covid, sono convinto che investire sulla bellezza possa essere un fattore decisivo per la ripresa del Sistema Italia nel suo complesso. D'altronde quello è il nostro petrolio. Ed è un petrolio assolutamente sostenibile e per nulla inquinante. In tal senso il ritorno del mecenatismo rappresenta una grande opportunità. E segnala, altresì, la centralità del privato quando si tratta di promuovere iniziative che producano riscontri, grandi risultati.

Ecco perché diventa fondamentale e dunque strategico adoperarsi affinché il mecenatismo non sia l'espressione di iniziative episodiche per quanto meritevoli, ma un tratto distintivo e dunque strategico della collaborazione tra l'istituzione pubblica che non frena e il privato virtuoso che ama e sostiene percorsi di bellezza.