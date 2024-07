Iren studia una newco destinata al fotovoltaico

Ascolta ora 00:00 00:00

Iren vuole accelerare sulle rinnovabili e per farlo intende estrarre valore dagli asset del gruppo legati al fotovoltaico. Nel giorno dell'approvazione dei conti del primo semestre, il presidente esecutivo di Iren, Luca Dal Fabbro (in foto), ha annunciato l'intento di conferire gli asset legati al business del fotovoltaico in una newco, della quale sarà ceduta una quota del 49%. L'intento è «usare i soldi di questa vendita per poter finanziaria ulteriori progetti. La nostra pipeline è particolarmente ricca», ha spiegato Dal Fabbro durante una conference call con gli analisti.

Nessuna novità invece sulla governance. La poltrona di amministratore delegato è vacante a seguito dell'uscita di scena di Paolo Emilio Signorini, arrestato a maggio nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Genova con l'accusa di corruzione. Il presidente esecutivo di Iren si è limitato a dire che «è nella facoltà dei soci di maggioranza di nominare un Ad e al momento il patto di sindacato sta facendo riflessioni. Ad oggi non c'è alcuna decisione presa». Iren, intanto, ha riportato nel primo semestre dell'anno un utile netto di gruppo attribuibile agli azionisti pari a 145,2 milioni di euro, in crescita del 2%. Segno opposto invece per i ricavi, in calo del 16,1% a 2.697,6 milioni complice la dinamica negativa dei ricavi energetici, influenzati per oltre 320 milioni dalla riduzione dei prezzi delle commodities in corso di normalizzazione dopo la crisi energetica degli ultimi anni, e per circa 48 milioni dai minori consumi ed effetti climatici. La redditività risulta in crescita con l'ebitda a 635,8 milioni (+4,8%) e l'ebit a 280,6 milioni (+13,1%). Gli investimenti lordi realizzati nel periodo tra gennaio e giugno ammontano a 369 milioni (-8%). L'indebitamento finanziario netto si attesta a 4.013 milioni a fine giugno, in lieve scostamento (+2%) rispetto a 3.

933 milioni di fine 2023. Nel corso del semestre Iren ha avviato il nuovo impianto fotovoltaico di Tuscania da 39MW e ottenuto le autorizzazioni per la costruzione del primo impianto italiano agrivoltaico avanzato da 49MW a Rovigo.