Il Pil italiano cresce. Ma l'inflazione vola

L'inflazione continua a crescere: stando alle stime preliminari dell'Istat, l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (Nic) di maggio, al lordo dei tabacchi, farebbe registrare un + 0,9% su base mensile e un + 6,9% su base annua (da +6,0% di aprile).

La nuova accelerazione dell'ultimo mese, dopo il lieve rallentamento di aprile, sarebbe connessa, secondo l'Istat, ai prezzi di diverse tipologie di prodotti. Ad esempio di quelli dei Beni energetici (dal +39,5% di aprile si sale fino al +42,2%), specie degli Energetici non regolamentati (da +29,8% a +32,4%), dei Beni alimentari (da +6,1% a +7,1%), in particolare dei Beni alimentari lavorati (da +5,0% a +6,8%), dei Servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona (da +2,4% a +4,4%) e dei Servizi relativi ai trasporti (da +5,1% a +6,0%).

Al netto degli energetici e degli alimentari freschi, quindi, l'"inflazione di fondo" sale dal +2,4% fino al + 3,3%, mentre quella al netto dei soli beni energetici passa da + 2,9% a + 3,7%. Salgono, su base annua, i costi dei beni (da + 8,7% a +9,7%) e quelli dei servizi (da + 2,1% a + 3,1%): resta pertanto stabile il differenziale inflazionistico negativo tra questi ultimi e i prezzi dei beni (-6,6 % come ad aprile). L'aumento congiunturale dell'indice generale è legato essenzialmente ai prezzi dei Beni energetici non regolamentati (+3,2%), degli Alimentari lavorati (+1,5%), degli Alimentari non lavorati (+1,1%) e dei Servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona (+1,2%). L'inflazione acquisita per l'anno in corso arriva al + 5,7% per quanto concerne l'indice generale e al +2,5% per la componente di fondo. Stando alle stime preliminari, l'indice armonizzato dei prezzi al consumo (ipca) sarebbe allo 0,9% su base mensile e al 7,3% su base annua (rispetto al +6,3% del mese di aprile).

"A maggio dopo il rallentamento di aprile, l'inflazione torna ad accelerare salendo a un livello che non si registrava da marzo 1986 (quando fu pari a +7,0%)" , spiega Istat nella sua stima. "Gli elevati aumenti dei prezzi dei Beni energetici continuano a essere il traino dell'inflazione (con quelli dei non regolamentati in accelerazione) e le loro conseguenze si propagano sempre più agli altri comparti merceologici, i cui accresciuti costi di produzione si riverberano sulla fase finale della commercializzazione. Accelerano infatti i prezzi al consumo di quasi tutte le altre tipologie di prodotto" , si legge ancora nel documento, "con gli Alimentari lavorati che fanno salire di un punto la crescita dei prezzi del cosiddetto "carrello della spesa" che si porta a +6,7%, come non accadeva dal marzo 1986 (quando fu +7,2%)" .

L'allarme di AssoUtenti

"I prezzi dei prodotti alimentari registrano a maggio una impennata record, aumentando del +7,5% rispetto allo scorso anno, il livello più alto degli ultimi 36 anni" , denuncia con preoccupazione AssoUtenti. "Questo significa che una famiglia, solo per mangiare, deve mettere in conto una maggiore spesa in media pari a +562 euro annui" .

L'associazione chiede urgenti interventi al governo Draghi per tutelare il potere d'acquisto delle famiglie italiane. "Siamo in presenza di un vero e proprio allarme" , spiega il presidente Furio Truzzi. L'esecutivo non può "restare a guardare e, di fronte a quella che è una emergenza, deve adottare misure straordinarie a tutela delle famiglie" .