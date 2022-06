L'Inps si innova: le notizie arrivano anche tramite assistenti vocali

L’Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps) sposa una logica di diffusione multicanale e approda sugli assistenti vocali. Le notizie possono essere ascoltate mediante Amazon Alexa e Google Assistant. Configurare i dispositivi è semplice e intuitivo anche per i meno avvezzi.

Come fare

Per quanto riguarda Alexa la via più semplice è quella di interagire direttamente con il dispositivo, pronunciando le parole “Alexa, abilita Inps notizie” dopodiché sarà sufficiente dire all’assistente vocale “Alexa, avvia Inps notizie” o anche semplicemente “Alexa Inps notizie”.

Il medesimo risultato può essere ottenuto tramite l’app per dispositivi mobili, premendo la voce “Altro” e poi “Skill e giochi”, cliccando quindi sull’icona a forma di lente di ingrandimento posta in alto a destra e digitando “Inps”. Fatto ciò, è sufficiente selezionare la prima voce nell’elenco restituito e poi sul pulsante blu con la scritta “lancia”.

L’operazione è ancora più semplice per chi possiede un assistente vocale di Google. In questo caso non è necessario configurare alcunché ed è sufficiente pronunciare “Ok Google, parla con Inps notizie” oppure “OK Google, fammi parlare con Inps notizie”.

Cosa fa il servizio Inps notizie

Permette di ascoltare i comunicati e le notizie in ordine cronologico, partendo quindi dalla più recente. Si può filtrare le notizie mediante la ricerca di parole specifiche o per data.

Se si adopera un dispositivo con touch screen è possibile scorrere l’elenco delle notizie e ascoltare quella ritenuta più pertinente semplicemente selezionandola con un dito.

I canali Inps e il Pnrr

Le istituzioni sono oggetto di cambiamenti e innovazioni, così come previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). L’Inps si adegua e cerca così di raggiungere e informare il più vasto pubblico possibile. Per comunicare e dialogare con i cittadini l'Inps mette a disposizione anche quattro pagine Facebook destinate, rispettivamente, ai lavoratori privati, a quelli pubblici, alla famiglia e ai giovani. Il profilo Twitter dell'Inps è soprattutto concentrato sulle novità.