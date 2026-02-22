Da Fs-Trenitalia 2 miliardi sull’AV

Il futuro della mobilità italiana corre sui binari dell'innovazione e degli investimenti. Trenitalia accelera verso il 2030 con un piano industriale ambizioso che punta a rafforzare l'Alta Velocità con 2 miliardi di investimenti per aumentare la capacità e rendere il treno sempre più competitivo. A delineare la strategia è stato l'amministratore delegato Gianpiero Strisciuglio (in foto), che nel corso del Forum in Masseria Winter Edition ha ribadito la volontà di consolidare la leadership tecnologica. Entro il 2030, sui binari italiani e internazionali arriveranno 74 nuovi Frecciarossa 1000. Riguardo al trasporto regionale l'ad ha sottolineato che "l'Italia avrà la flotta più giovane d'Europa", riferendosi al target 2027 di una flotta con età media compresa tra 5 e 10 anni. A oggi oltre mille treni su 1.300 sono di ultima generazione. Un obiettivo sostenuto anche dalle risorse del Pnrr e dalla visione industriale del gruppo Ferrovie dello Stato Italiane. Il potenziamento della flotta riguarda anche qualità, sostenibilità e comfort, con materiali riciclabili che superano ormai il 95% della struttura dei treni.

"Il 2026 continua il piano di potenziamento della flotta di Trenitalia che ha nel Frecciarossa il suo prodotto e brand di successo", ha spiegato Strisciuglio, sottolineando come l'alta velocità rappresenti un motore di crescita economica e competitività per il Paese. Parallelamente cresce l'attenzione ai servizi a bordo, soprattutto alla connettività.