L'aerospazio è un tema cruciale per il futuro dell'umanità. Esplorare l'universo in tutte le sue forme dovrebbe essere una causa comune a tutti i popoli. È questo il pensiero della Cina che intende cooperare con vari player per ottenere risultati concreti e utili per il pianeta.

La posizione del governo cinese è chiara: soltanto seguendo la strada della collaborazione internazionale, con l'Italia, l'Europa e tutti i paesi del mondo, è possibile raggiungere i traguardi sperati e centrare obiettivi che interessano più nazioni.

A proposito di aerospazio, gli astronauti cinesi della Shenzhou-13 hanno fatto ritorno sulla Terra dopo la separazione della navicella cargo Tianzhou-2 dalla stazione spaziale nazionale. I membri dell'equipaggio della Shenzhou-13 - Zhai Zhigang, Wang Yaping e Ye Guangfu - versano tutti in buone condizioni di salute dopo la missione. Il 16 ottobre 2021, la missione Shenzhou-13 ha inviato i tre alla volta della stazione Tiangong per un soggiorno di sei mesi. Gli esploratori cosmici hanno completato molteplici compiti, tra cui due attività extraveicolari, due conferenze scientifiche dal vivo nonché esperimenti e progetti applicativi sci-tech. L'industria spaziale cinese è sempre impegnata a rafforzare gli scambi e la cooperazione internazionali, tanto che ha implementato vari progetti con partner internazionali nel 2021, tra cui ricerca e sviluppo cooperativi, condivisione di strutture e dati e servizio applicativo. L'anno scorso ha visto nuovi progressi nell'esplorazione spaziale, come la costruzione della stazione spaziale cinese, la missione Tianwen-1 su Marte e l'esame dei campioni lunari riportati dalla sonda Chang'E-5.

La Cina prevede di completare la costruzione della sua stazione spaziale quest'anno e ha promesso di farne una piattaforma per un'ampia cooperazione internazionale, addestramento degli astronauti, nonché voli congiunti. La costruzione di un punto d'appoggio nello spazio esterno che possa ospitare astronauti provenienti da tutto il mondo è solo una parte dello sforzo della Cina per promuovere la cooperazione internazionale e gli scambi sull'esplorazione spaziale. Di fronte a un universo sconosciuto e pieno di rischi, è impossibile non lavorando insieme.