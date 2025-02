L'alt al diktat Ue riaccende Stellantis

Ascolta ora 00:00 00:00

Se dal «tutto elettrico» a partire dal 2035 si passasse alla «neutralità tecnologica», con la possibilità di continuare a produrre e vendere nell'Ue anche veicoli, per esempio ibridi, Stellantis partirebbe avvantaggiata, essendo da tempo pronta a sfornare vetture in funzione della domanda: elettriche, ibride ricaricabili, benzina o Diesel, ibride senza spina. E questo grazie alla disponibilità negli impianti delle nuove piattaforme «Multienergy», realizzate all'insegna della necessaria flessibilità. Per piattaforma, precisiamo, si intende la base tecnica, non visibile, sulla quale viene realizzato il veicolo.

È vero che l'ex ad Carlos Tavares, al quale è stato dato il benservito a inizio dicembre 2024, si è distinto per una serie di errori strategici finiti per danneggiare il mercato Usa ma anche quello europeo, italiano in particolare, però una visione positiva l'aveva avuta e lasciata ora in eredità: quella di puntare sulle piattaforme «Multienergy» che, in caso di conferma da parte di Bruxelles della «neutralità tecnologica» per il futuro, darebbe a Stellantis, come agli altri gruppi che hanno agito allo stesso modo (Bmw e Toyota, per esempio), un vantaggio competitivo importante.

L'ultima parola, come testimoniano i dati di mercato, spetta infatti al cliente. A riconoscerlo è anche Ola Källenius, neo presidente di Acea (Associazione dei costruttori europei) e numero uno di Mercedes-Benz, secondo il quale «il processo di decarbonizzazione deve essere guidato dal mercato e non dalle multe», riferendosi alla tegola da 16 miliardi che incombe da quest'anno sui costruttori che non rispettano i nuovi limiti alle emissioni di CO2.

«Dobbiamo adattarci a una realtà che cambia molto velocemente e ciò richiede flessibilità; le Multienergy, in proposito, ci permettono di produrre auto con alimentazioni diverse sulla stessa linea e di adattare il tutto in base alla domanda», ricordava Tavares in uno degli ultimi interventi, ma sempre con l'occhio rivolto all'elettrificazione, «la via da seguire».

I siti italiani di Stellantis sono messi bene in tema di piattaforme «Multienergy»: già ora, modelli frettolosamente pensati per essere prodotti solo elettrici, vedono l'offerta allargarsi alla motorizzazione ibrida, la più in voga. È il caso delle Fiat 600 e Grande Panda, ma anche della futura Lancia Gamma. Quattro le piattaforme «Stla Multinergy» annunciate da Stellantis in occasione dell'evento «Ev Day» del 2021: Small, Medium, Large e Frame (telaio separato dalla carrozzeria). Tra queste, l'apripista Medium è attiva a Melfi, e darà vita alle novità previste dal recente «Piano Italia» presentato da Jean-Philippe Imparato (in foto), responsabile del gruppo per l'Europa; si è quindi passati alla Large, negli Usa da un anno, mentre a Cassino sarà la base delle nuove Alfa Romeo Stelvio e Giulia; Frame riguarderà, invece, il pick-up Ram, tra i i veicoli più venduti da Stellantis. Tuttora in sviluppo, invece, è la piattaforma Small destinata a Pomigliano d'Arco. Si chiama invece Smart car l'architettura globale già attiva in India, America Latina, Slovacchia e Serbia (Fiat Grande Panda). E Mirafiori? La piattaforma alla base dell'attuale Fiat 500 elettrica e del modello ibrido, pronto per fine anno, appartiene a un progetto ad hoc per city-car.

Non resta che attendere il 5 marzo per conoscere le intenzioni della Commissione Ue a proposito di Green deal automotive.

Avanti sulle piattaforme flessibili sono anche Bmw, grazie alla strategia «Power of choice» (libera scelta di motori, a esempio, per X1, il modello più venduto in Italia nel 2024) che dal 2028 prevede anche l'idrogeno. Il gigante Toyota non è da meno, mentre alla Renault esistono due piattaforme elettriche e altrettante per le auto endotermiche. Multienergy, in casa Mercedes-Benz, per le attuali e future compatte.