LaPresse, al presidente. Durante il premio "Business Care 2023"

La commissione congiunta e il board di «Business Care International Award» hanno deciso ieri di assegnare a Marco Maria Durante (in foto), fondatore e presidente dell'agenzia stampa LaPresse spa, il premio speciale quale «Miglior imprenditore italiano negli Stati Uniti d'America» per il 2023/2024. Durante sarà il primo imprenditore a ricevere questo riconoscimento. «La scelta è ricaduta su Marco Maria Durante (in foto), in quanto attraverso il suo lavoro contribuisce a dare lustro al nome dell'Italia nel mondo grazie a una visione portata avanti con ingenti e mirati investimenti, coraggio e visione, creando un ambiente positivo di lavoro e benessere per i suoi tanti collaboratori», ha dichiarato Massimo Veccia, presidente di Business Care Communication. «LaPresse, fondata a Torino nel 1938 come Fondazione La Presse, viene rilevata nel 1994 in un locale di 45 metri quadri a Torino da Marco Durante. Ed è dal 1994 che l'agenzia è una solida e costante crescita», ha aggiunto Veccia. La vision e la formazione acquisite in Europa e negli Stati Uniti hanno consentito a Marco Maria Durante di portare LaPresse nel mondo, diventando il partner globale di Associted Press, la maggiore news agency globale. La premiazione si svolgerà il 26 ottobre al Consolato generale d'Italia a New York.