L'asse Saipem-Divento verso Sicilia e Sardegna

Saipem si allea con Divento nell'eolico galleggiante, tecnologia in grande espansione per la quale sono previsti almeno 20 GW entro il 2050, oltre 27mila nuovi posti di lavoro, e un valore aggiunto di 57 miliardi. Un business sul quale si sono posizionati anche Enel, Renexia, Edison, Plenitude, Fincantieri, Renantis, Erg.

L'accordo siglato ieri dal gruppo di Alessandro Puliti riguarda un interlocutore d'eccellenza (Divento) che è di fatto una partnership tra Copenhagen Infrastructure Partners e GreenIT (la jv tra Plenitude, Cdp Equity, 7 Seas Wind Power e NiceTechnology). In concreto, Saipem metterà a disposizione la propria tecnologia, denominata Star1, per i progetti 7 Seas Med, in Sicilia, e Ichnusa Wind Power, in Sardegna. Il parco eolico galleggiante 7 Seas Med, posizionato nel Canale di Sicilia ad oltre 35 km dalla costa, con una capacità di 252 MW e una produzione annua stimata in 800 GWh. Ichnusa Wind Power è invece un progetto che verrà sviluppato a circa 40 km dalla costa sud-occidentale della Sardegna dalla società omonima con una capacità di 504 MW e con una produzione annua di circa 1,6TWh di energia rinnovabile. Entrambe le iniziative sono in attesa del quadro regolatorio, in vista delle prime aste italiane dedicate alle tecnologie rinnovabili innovative. Una partita che interessa diversi big nazionali. A Fincantieri, per esempio, che punta con le sue navi a supportate le principali aziende energetiche a livello globale nella costruzione, messa in servizio e manutenzione dei parchi eolici offshore. A Renexia, del gruppo Toto, che con Med Wind prevede fino a 190 turbine, ormeggiate a oltre 80 chilometri dalla costa trapanese.

Enel, dal canto suo, ha integrato da tempo solare e idroelettrico nel progetto di Venaus, in Piemonte, costruendo un impianto fotovoltaico galleggiante su una vasca di raccolta. Eni, con Plenitude, opera nel Mare del Nord, in jv con HiTecVision per GreenVolt, il più grande parco eolico galleggiante al mondo, con una capacità fino a 560 MW.

Ed Edison, nel 2024, ha stretto una partnership con la società Blunova per lo sviluppo congiunto di un progetto al largo della Sicilia occidentale. Infine Renantis (ex Falck) sta mettendo a punto Kailia, il parco eolico offshore galleggiante in provincia di Brindisi.