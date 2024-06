L'aumento Fincantieri partito col piede giusto

Ascolta ora 00:00 00:00

Segnali incoraggianti dall'aumento di capitale da 400 milioni (più altri 100 in una fase successiva) di Fincantieri, partito lo scorso lunedì e che terminerà il il 5 luglio. Secondo quanto raccolto da Il Giornale, già nei primi giorni è stato scambiato sul mercato il 37% di tutti diritti in circolazione. Segno di una certa vitalità intorno all'operazione, tanto che i diritti - partiti in negoziazione a 1,1 euro - ora veleggiano a 1,67 euro. Anche il titolo sembra rispondere bene, infatti dalla valutazione intorno ai 3,9 euro di lunedì ora si è apprezzato a 4,5 euro. Insomma, è già stato superato il prezzo di esercizio dei warrant, che danno diritto ai loro possessori di sottoscrivere cinque azioni ordinarie di nuova emissione ogni 34 warrant 2024-2026 esercitati, al prezzo di 4,44 euro per ciascuna azione di compendio. Questi ultimi alimenteranno la seconda parte dell'aumento da 100 milioni.

Il gruppo guidato dall'amministratore delegato Pierroberto Folgiero (in foto) - assistito come advisor da Mediobanca - sta riscontrando un certo interesse tra gli investitori istituzionali, dopo che il numero uno del gruppo della cantieristica navale ha incontrato una cinquantina di loro negli scorsi mesi. Tanto che il numero di investitori retail, già prima dell'aumento, era sceso dal 26 al 18% per lasciare posto agli istituzionali. A convincere sono i numeri di Folgiero che, in base al piano industriale, si era impegnato a ridurre entro la fine del piano la leva finanziaria da 10 volte il margine operativo lordo a 7,5 e ora è già sotto a quota 6 anticipando gli obiettivi.

Apprezzata anche la scelta di diversificare il business sulla subacquea con le acquisizioni di Remazel e quella, più recente, della ex Wass da Leonardo. Proprio quest'ultima sarà finanziata dall'aumento di capitale in collocamento al prezzo di 2,62 euro per ogni nuova azione (offerte in un rapporto di 9 ogni 10 titoli posseduti).

Ieri, intanto, Occar (Organisation conjointe de cooperation en materie d'Armament) ha esercitato l'opzione per la costruzione del quarto sottomarino di nuova generazione relativo al programma U212NFS della Marina Militare assegnato a Fincantieri per un valore di circa 500 milioni.