L'economia Usa vola, il Nasdaq è ai massimi ed esplodono gli avvistamenti Ufo

Siamo praticamente a luglio e vedere il Nasdaq rompere al rialzo un triangolo simmetrico è uno spettacolo che non si riesce ad interiorizzare. Abbiamo sempre ripetuto azzeccandoci “Sell in May and Go Away” ma stavolta deve essere l’eccezione perché ci ritroveremo a comprare azioni sotto l’ombrellone a Ferragosto. Del resto i dati sull’economia americana sono stupefacenti: la FED ha moderato i termini, gli ordini di beni durevoli sfiorano i massimi da 20 anni a questa parte, l’immobiliare USA che fa da apripista al mondo sta raggiungendo livelli a cui non si sa se ridere o piangere. Benvenuti nel nuovo mondo ! Se non ci fosse stato il COVID magari saremmo potuti andare in pensione e non ci saremmo forse nemmeno resi conto dei cambiamenti che sarebbero avvenuti in maniera lenta e graduale. Ma così davvero nel giro di pochi anni siamo entrati nel nuovo mondo e ci si fa fatica veramente a raccapezzarsi. Vediamo il primo grafico ovvero il grafico dei grafici: gli ordini di beni durevoli negli USA senza quelli relativi al trasporto. Siamo su un massimo storico dal 2005 ad oggi e quindi mai come ora le aziende USA stanno comprando ed investendo beni capitali.



Il grafico che segue è ancora più dettagliato e vi mostra i tassi di incremento settoriale dei beni durevoli sempre negli USA: notate come i beni durevoli di trasporti e beni primari siano quelli che abbiano subito gli incrementi maggiori.







Ed infine notate la linea blu che vi mostra come in termini sempre di ordini durevoli il recupero post pandemia sia stato completo e devastante mentre quello del 2008 ci abbia messo almeno 48 mesi per tornare dove era prima. Della serie il purgatorio, l’inferno e il paradiso nell’arco di 6 mesi. Non è finita qui, sicuramente non è finita qui. E lo vediamo soprattutto dai grafici dell’immobiliare.



Questo è il grafico dei prezzi mediani delle nuove case vendute negli USA: come potete vedere i prezzi volano e siamo sui massimi storici dal 2004 ad oggi. E questo grafico è ancora più significativo se lo mettiamo insieme a quello che segue.



Notate in questo grafico l’incremento dei prezzi delle case nei principali paesi del mondo anno su anno: in blu il dato anno su anno del gennaio 2020 mentre quello più recente in giallo. E se l’Italia segnata in rosso in basso rimane al quart’ultimo posto il resto del mondo è volato da un quasi +20% della Svezia ad un 12.5% del Regno Unito. L’Italietta ha fatto una manciata di punti ancora … ma sappiamo che se l’America corre tutto il mondo prima o poi segue … Insomma l’immobiliare di tutto il mondo corre al rialzo e se non lo fa ora lo potrebbe molto molto facilmente fare domattina.



Ma finiamo con il dato più scioccante: negli USA sono esplosi gli avvistamenti di UFO ! E il grafico che segue lo dimostra:

E questo nonostante il Pentagono abbia sostenuto che in 143 casi gli avvistamenti non sono spiegabili. Siamo davanti ad una ripresa economica guidata dagli alieni ? Altro che fughe di virus dal laboratorio di Whuan qui forse siamo nelle mani dei marziani che stanno guidando il Nasdaq e l’immobiliare USA verso davvero nuovi mondi (sto scherzando, lo scrivo apertamente altrimenti mi ritrovo 20 email nella posta elettronica che mi danno del matto … ). Ma veniamo alle migliori azioni del listino italiano selezionate dall’indicatore proprietario Italian Trend Index che ogni giorno alle ore 18.30 pubblica la lista delle migliori azioni per il giorno dopo (clicca qui). Di seguito tre azioni da seguire da vicino: AZIONI GPI: Rialzo inarrestabile per azioni GPI. I prezzi, in meno di sette mesi, sono aumentati di oltre il 97% e oggi sfiorano i 14,40 euro. L'ultima chiusura registrata ha raggiunto il massimo rotto la scorsa settimana, ora bisognerà attendere di scoprire se questo livello porterà ad un nuovo rialzo (e nuove rotture di massimi) oppure se il titolo cederà alla resistenza e scenderà al ribasso. L'azione compare nella nostra classifica dell'ITI già da diverse settimane e non abbiamo ultime notizie a disposizione che possano farci immaginare un proseguo. GPI aveva chiuso il 2020 con ricavi ed Ebitda in aumento rispettivamente del 12,5 e 24,6%.



AZIONI BFF BANK: Quando pensiamo all'ITI, questo è esattamente il grafico che ci viene in mente: pulito, regolare, all'insù. La rottura dei massimi risale alla scorsa settimana, i volumi sono costanti e i prezzi restano vicini alla cima. Qualche giorno fa BFF Bank ha comunicato di avere completato le offerte pubbliche di acquisto lanciate sulle proprie obbligazioni, che quindi sono state riacquistate per un importo nominale complessivo di oltre 154.701.000 euro. Al termine dell'operazione le obbligazioni 2022 ancora in circolazione avranno un importo di 42.799.000 euro. Le obbligazioni 2021 sono invece state riacquistate per poco più di 261.000.000 euro e al termine

dell'operazione quelle ancora in circolazione varranno quasi 39.000.000. Il gruppo ha chiuso il primo trimestre dell'anno con un utile di 35,5 milioni di euro, in linea con i risultati dello scorso anno.



AZIONI RISANAMENTO: Altro giro, altro titolo già conosciuto. I volumi resistono, i prezzi scendono. Che il trend al rialzo si stesse esaurendo lo avevamo detto anche le scorse settimane, ora bisogna vedere per quanto. La società, attiva nel settore immobiliare, a maggio aveva annunciato di avere firmato un accordo per la riqualificazione urbana delle aree di Milano Santa Giulia e qualche giorno fa ha comunicato di avere affidato la bonifica dell'ambiente all'ATI Suez-Semp per un corrispettivo superiore a 80 milioni. L'operazione rappresenta uno dei più grandi e importanti progetti di recupero ambientale urbano in Europa. L'obiettivo di Risanamento è la rigenerazione urbana del quartiere attraverso la realizzazione di uno spazio smart e sostenibile con 3mila alloggi, un business center e aree verdi.