Lego aprirà altri 150 negozi. E va controcorrente in Cina

Lego aprirà 150 nuovi negozi quest'anno, principalmente in Cina. Lego ha ad oggi 570 negozi in tutto il mondo, di cui 100 negli Usa L'utile netto 2019 è cresciuto del 2,8% a 8,31 miliardi di corone danesi (1,1 miliardi di euro), sostenuti dalle vendite in Cina che sono cresciute in doppia cifra. L'aumento si è verificato nonostante le spese operative siano salite dell'8,2%. I ricavi sono aumentati del 6% circa a 38,54 miliardi di corone (5,15 miliardi di euro) e il risultato operativo è cresciuto dell'1% a 10,8 miliardi di corone (1,44 miliardi di euro).

Lego ha aperto 150 nuovi negozi nel 2019 toccando quota 570 in un momento in cui molti altri rivenditori hanno ridimensionato la loro presenza, con nuovi store a New York, Londra e Pechino. Confermati i piani per il 2020 con altre 150 aperture, puntando soprattutto verso India e Cina dove ci sono già 140 punti vendita monomarca. Nel corso del 2020, il gruppo danese prevede di aprire altri 80 negozi in circa 20 nuove città. È stata inoltre sviluppata la presenza e-commerce su piattaforme partner. Lego, infatti, ha recentemente rinnovato la propria partnership con Tencent (la controllante di Alibaba) nell'ambito dei piani, per coinvolgere consumatori e acquirenti attraverso esperienze digitali personalizzate. L'ad Niels Christiansen ha dichiarato che è ancora presto per stabilire quale impatto avrà il coronavirus sulla domanda. I negozi Lego in Cina sono per lo più aperti, così come lo stabilimento nella provincia di Zhejiang.

I prodotti più venduti sono stati quelli tradizionali tra i quali Lego City, Lego Creator, Lego Friends, Lego Technic, Lego Classic. Buone performance anche per le nuove serie legate ai personaggi di fantasia come Star Wars, Harry Potter, gli Avengers e le principesse Disney Princess. I mattoncini di una volta conservano il loro fascino.