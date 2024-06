L'etica incontra il mondo delle imprese

Ascolta ora 00:00 00:00

La Pontificia Accademia delle Scienze, nella Città del Vaticano, ha offerto il palco per la seconda edizione del Business Ethics Summit. L'evento internazionale sull'etica applicata al business è organizzato da Core, società specializzata nell'attività di relazioni pubbliche e istituzionali, con la partnership accademica del Boston College e della Lumsa Human Academy Luigia Tincani. Il summit ha riunito una delegazione di leader, provenienti da tutto il mondo, per analiz«are il nuovo Artificial Intelligence Act dell'Unione Europea, le implicazioni per il business e l'importanza di mantenere la centralità dell'essere umano. L'evento ha seguito le regole della Chatham House Rule ed è il primo nel suo genere in Italia: è stato infatti disegnato e prodotto con l'aiuto dell'intelligenza artificiale così da condividere esperienze di successo e di fallimento per esplorare insieme il ruolo dell'etica nel business.

L'obiettivo della «lezione collettiva» era proporre una panoramica sui principi etici applicati al mondo aziendale, per condividere esperienze e idee su come gestire eticamente aziende e organizzazioni seguendo il principio from growth to prosperity, che riconduce il concetto di crescita economica e finanziaria all'interno di una dimensione umana e sostenibile.

Ad aprire i lavori sono stati il cardinale Peter Turkson, Cancelliere della Pontificia Accademia delle Scienze e la lettera del vice premier Antonio Tajani che ha ricordato l'importanza della «diplomazia della crescita», in particolare le iniziative per lo sviluppo del continente africano. Da Bruxelles Lucilla Sioli, direttore per l'intelligenza artificiale della Commissione Ue, ha quindi spiegato il nuovo AI Act: le aziende hanno due anni di tempo per adeguarsi. Ne è quindi seguito un ampio dibattito.

Tra le oltre 65 figure di alto profilo che hanno condiviso visioni e best practice in merito all'etica del business erano presenti Brian Smith, associate dean for resaearch Boston College, Salvatore

Pinto, president Axpo, Roberto Tundo, chief technology, innovation & digital officer Gruppo FS, Simona Arduini, vice president Banca Ifis e molti altri. A moderare Cristiana Falcone, co-founder Business Ethics Summit.