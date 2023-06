La lezione sportiva di Armani

La conquista del titolo italiano di basket dell'Olimpia, la squadra di proprietà di quell'imprenditore di immenso successo che si chiama Giorgio Armani, dice molto di più del semplice pur fondamentale trionfo sportivo. Armani ha rilevato la storica società milanese quando versava in condizioni di assoluta precarietà iniettandovi il proprio marchio di fabbrica: la mentalità imprenditoriale.

Supportata da passione e amore. Questo cocktail ha permesso all'Olimpia di riprendere confidenza con i risultati attraverso le buone pratiche. Con l'ultimo scudetto il club ha raggiunto l'invidiabile traguardo della terza stella. Un attestato di qualità che riluce. La grandezza di un imprenditore, oltre alle doti innate (che da sole non bastano, però), è quella di saper costruire un gruppo di lavoro votato alla missione, che è capace di guardare in avanti con competenza, spirito di sacrificio e, indomita consapevolezza nel reggere l'urto delle difficoltà che la realtà quotidiana certo non risparmia. La lezione dell'imprenditore Armani è tutta da imparare. Specie per i giovani imprenditori.

L'Armani è una squadra che vince perché ha fatto propri i valori forti della cultura imprenditoriale che si respirano all'interno del gruppo guidato da questo fuoriclasse che tutto il mondo ci invidia e ammira. Con il suo allenatore, Ettore Messina, ha riconosciuto di non affrontare questioni squisitamente tecniche. No, il dialogo è sempre su temi inerenti la strategia. Ovvero: su come crescere per raggiungere sempre nuovi obiettivi sportivi. Ecco, l'imprenditore che sa il fatto suo. Che sa andare a canestro con tiri che potrebbero sembrare impossibili. Dunque: una cultura d'impresa a tutto tondo per realizzare altre imprese sportive. Il prossimo step per l'Olimpia è quello di fare bene in Europa. L'asticella di alza. Ma questo non può spaventare chi è diventato un simbolo, un benchmark nel difficilissimo mondo della moda. Per chi ha fatto della propria esperienza imprenditoriale un'opera d'arte, la prossima sfida con la sua Olimpia va seguita, al di là del tifo, con grande interesse.