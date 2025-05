Lezioni di finanza con Young Factor. In cattedra sei banchieri centrali

Ascolta ora 00:00 00:00

Dialogheranno sulle principali sfide economiche del presente, con lo sguardo al futuro. Lo faranno da pari a pari, rispondendo senza reti di protezione a una serie di domande sui temi più scottanti: dazi, inflazione, tensioni geopolitiche, welfare, monete digitali. Sei governatori delle banche centrali delle prime economie dell'Eurozona e i più autorevoli banchieri si confronteranno con oltre 360 studenti delle scuole secondarie d'Europa. Accadrà dal 17 al 19 giugno prossimi a Milano nell'ambito della conferenza internazionale «Young Factor», promossa dell'Osservatorio Permanente Giovani Editori (Opge) in partnership con Intesa Sanpaolo. A Palazzo Mezzanotte, sede della Borsa Italiana, andrà in scena una tre giorni improntata sull'educazione finanziaria, veicolo per coinvolgere le nuove generazioni nella vita democratica. «Vogliamo introdurre i giovani alle regole fondamentali di questa lingua economica, perché diventi per loro un lessico familiare, in grado di renderli protagonisti del futuro. Questa conferenza scommette apertamente sull'Europa, orizzonte da non perdere mai di vista», ha affermato ieri Andrea Ceccherini (in foto), presidente dell'Opge, alla presentazione dell'evento. Sul palco si altereranno figure del calibro di Luis De Guindos, vice presidente della Bce, di Jean-Claude Trichet, già presidente della Bce, e di Carlo Messina, consigliere delegato e ceo Intesa Sanpaolo. Momento cardine di questo Erasmus della finanza, giunto alla sua terza edizione, sarà la tavola rotonda del 18 giugno con Fabio Panetta (governatore Banca d'Italia), Mario Centeno (governatore Banco de Portugal), José Luis Escrivà (governatore Banco de Espana), Klaas Knot (presidente De Nederlandsche Bank), Joachim Nagel (presidente Deutsche Bundesbank) e Francois Villeroy de Galhau (governatore Banque de France).

«È la prima volta che questi autorevoli nomi si ritrovano assieme in un'occasione pubblica e rispondono alle curiosità di centinaia di giovani», ha sottolineato Ceccherini, che con Young Factor ha coinvolto a oggi 728mila studenti europei.

Oltre al già citato Carlo Messina, che metterà a fuoco le nuove «vie della crescita», alla conferenza internazionale interverranno anche Andrea Orcel (Ceo Unicredit), Sergio Ermotti (Ceo Ubs), Gian Maria Gros-Pietro (presidente Intesa Sanpaolo), Giovanni Azzone (presidente Acri), Antonio Patuelli (presidente Abi), oltre a Claudia Parzani (presidente Borsa Italiana - Euronext Group) e Daniela Fatarella (Ceo Save the Children Italia).