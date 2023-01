Lionard amplia la rete e vede i ricavi in rialzo del 30%

Lionard Luxury Real Estate, leader in Italia nell'intermediazione immobiliare di lusso, è stata selezionata per ospitare a Firenze il corso Immersive field course della Harvad Business School. I corsi sono progettati per offrire agli studenti del secondo anno del programma biennale un'opportunità di approfondimento attraverso l'esperienza di aziende italiane d'eccellenza.

Quest'anno 45 ragazzi e ragazze hanno scelto di frequentare il corso Ifc cogliendo l'opportunità dell'apprendimento attivo; si tratta di studenti sui trent'anni, con una media di cinque anni di esperienza lavorativa in diversi settori tra cui finanza immobiliare consulenza, sanità, ambito militare, tecnologico e altro. La collaborazione tra la società e la scuola è stata sottolineata con soddisfazione sia dal fondatore e amministratore delegato di Lionard, Dimitri Corti, sia dal professor Arthur Segel, che ha guidato il gruppo.

Nata nel 2008, Lionard Luxury Real Estate si è da subito affermata sul mercato italiano degli immobili di alta gamma. Grazie a un portafoglio di circa 3.100 edifici di lusso del valore complessivo di oltre 15 miliardi di euro (per una media di oltre cinque milioni per ogni singola proprietà), l'azienda risponde con successo alle esigenze di una clientela nazionale e internazionale alla ricerca di immobili di elevato prestigio. Attualmente la società ha quattro sedi in Italia - Firenze, Milano, Roma e Napoli con programmi a breve di nuove aperture a Como, Venezia e Porto Cervo. Il fatturato (che equivale al valore delle provvigioni) di Lionard è stato nel 2021 (ultimo dato disponibile) di 21,6 milioni di euro, con un ebitda di 14,9 milioni; la stima per la prossima chiusura del bilancio del 2022 è di una crescita del 30 per cento sia in termini di fatturato, sia in quelli di margine operativo (ebitda).

Tra le vendite più rappresentative concluse negli ultimi anni possono essere segnalate la villa ex Bulgari a Castiglioncello (Toscana), una storica proprietà tra Amalfi e Ravello, la villa di Domenico Dolce e Stefano Gabbana a Stromboli, la Villa Reale di Marlia a Lucca, una villa veneta a Vicenza, uno chalet a Cortina d'Ampezzo e una villa a Capri con vista sui Faraglioni.