Lufthansa taglia le stime. Parte la ristrutturazione

Le turbolenze del secondo trimestre dell'anno, con utile operativo crollato di quasi il 40% rispetto a un anno prima, hanno indotto Lufthansa a tagliare le previsioni di utile per l'intero anno. Ad azzoppare la redditività del colosso tedesco dei cieli - fresco del sofferto via libera di Bruxelles all'acquisizione di Ita Airways - sono stati i deboli riscontri di Lufthansa Airlines, la principale compagnia del gruppo. A questo per Lufthansa Airlines sarà più difficile raggiungere il pareggio di bilancio per l'intero anno. A pesare sono «le sfide poste dal trend negativo del mercato e dalle inefficienze nelle operazioni di volo di Lufthansa e Cityline, anche a causa del ritardo nella consegna degli aeromobili», spiega il vettorte teutonico. «Per contrastare questo fenomeno, è stato avviato un programma di ristrutturazione globale», ha affermato una nota del gruppo guidato dal ceo Carsten Spohr (in foto).

La nuova guidance per l'intero anno 2024 prevede un ebit rettificato compreso tra 1,4 e 1,8 miliardi di euro, decisamente inferiore ai circa 2,2 miliardi indicati in precedenza. Il flusso di cassa rettificato è adesso visto «significativamente inferiore» al miliardo di euro, mentre precedentemente era indicato oltre la soglia del miliardo. Il gruppo di Colonia prevede invece che gli utili delle altre compagnie aeree del gruppo, nonché delle sue attività di trasporto merci e manutenzione, rimarranno sostanzialmente in linea con i livelli dell'anno precedente e, in alcuni casi, anche superiori. Il secondo trimestre ha segnato un utile operativo rettificato di 686 milioni dagli 1,1 miliardi un anno fa. Tuttavia, il risultato è stato leggermente superiore ai 646 milioni previsti dal consensus FactSet e questo spiega la reazione degli investitori, con il titolo che ha chiuso un rialzo dello 0,8% alla Borsa di Francoforte.

Come detto, a penalizzare fortemente i conti trimestrali è stata la performance di Lufthansa Airlines, con profitti trimestrali più che dimezzati a 213 milioni di euro e saldo semestrale in perdita per 427 milioni (rispetto all'utile di 149 milioni del primo semestre 2023).