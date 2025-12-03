Lvmh affida il settore moda a Beccari

Il timone del colosso francese Lvmh finisce nelle mani di un manager italiano. Pietro Beccari (foto), attuale ceo di Louis Vuitton (dal 2023), è stato infatti nominato alla guida di Lvmh Fashion Group in sostituzione di Sidney Toledano e cumulerà i due incarichi a partire dal primo gennaio. Beccari sarà a capo di un gruppo che riunisce marchi come Celine, Givenchy, Kenzo, Loewe, Marc Jacobs, Patou, Pucci e Rossimoda. Il manager è entrato in LVMH nel 2006 come direttore marketing e comunicazione di Louis Vuitton, prima di diventare ceo di Fendi e poi, nel 2018, di Christian Dior Couture. Il direttore generale aggiunto di Louis Vuitton, Damien Bertrand, entra a far parte del comitato esecutivo di Lvmh, ha aggiunto la società in una nota.

Intanto i riflettori della finanza e della moda restano puntati anche su Prada che manda in porto l'acquisto di Versace e mette alla guida del brand, nella veste di presidente esecutivo, Lorenzo Bertelli, attuale direttore marketing e responsabile della Corporate social responsibility dell'intero gruppo, nonché figlio di Miuccia Prada e di Patrizio Bertelli. Come da attese, Prada ha annunciato il completamento dell'acquisizione il 2 dicembre - lo stesso giorno in cui 80 anni fa è nato Gianni Versace - dopo aver ricevuto tutte le autorizzazioni normative richieste. A incassare 1,25 miliardi di euro è stato Capri Holdings, il gruppo americano che aveva rilevato il brand dalla famiglia Versace nel 2018 per 2,1 miliardi di dollari (1,8 miliardi di euro). Ora la sfida del gruppo milanese è di riuscire a rilanciare il marchio della Medusa. Si tratta di un impegno che richiederà anni, un paio per le sinergie produttive, un altro ancora per il resto.

Di sicuro, salvo non si presentino occasioni d'acquisto, l'impegno non consentirà di fare altro shopping secondo quanto ha indicato il ceo di Prada, Andrea Guerra, la scorsa settimana. Inizialmente Bertelli troverà in Versace l'ad Emmanuel Gintzburger e il direttore creativo Dario Vitale, che ha preso dallo scorso aprile il posto di Donatella Versace. Poi si vedrà.