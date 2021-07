The Makers Show, designer autoproduttori al "supersalone"

Il “supersalone” si arricchisce di novità dedicate al mobile-arredo con The Makers Show, la sezione dedicata ai designer autoproduttori di tutto il mondo: atelier, studi, laboratori e start-up che per sviluppare produzioni in proprio uniscono al design la sperimentazione, nuove tecniche di produzione e ricerca dei materiali.

Il loro contributo alla mostra collettiva renderà ancora più esaustiva la diversità del mondo della creatività dell’abitare, il lifestyle del living in evoluzione. L’obiettivo dei curatori è fornire un'immagine collegiale dello stato dell’arte del design indipendente e la direzione che sta prendendo attraverso la presentazione di un prototipo per ciascun partecipante.

The Makers Show è parte integrante del palinsesto di “supersalone”, organizzato dal Salone del Mobile.Milano dal 5 al 10 settembre 2021 presso il polo fieristico di Fieramilano-Rho. Sotto la cura dell’architetto Stefano Boeri e di un team di designer, architetti e curatori internazionali – Andrea Caputo, Maria Cristina Didero, Anniina Koivu, Lukas Wegwerth e Marco Ferrari ed Elisa Pasqual di Studio Folder – “supersalone” sarà una celebrazione del design che prevede un allestimento del tutto inedito per l’esposizione dei prodotti da parte delle aziende.

La manifestazione è accompagnata da un vasto programma pubblico e culturale, aperto non solo all’industria dell’arredamento design ma anche al grande pubblico.

Per informazioni e candidature: info@supersalone.org