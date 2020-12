La "patrimoniale rossa" Ora c'è un altro stop

Semaforo rosso per la proposta avanzata da Nicola Fratoianni (Leu) e Matteo Orfini (Pd) in merito all'introduzione di una patrimoniale nella legge di Bilancio. L'emendamento, in esame in commissione Bilancio alla Camera, ha riscosso il parere contrario dal governo, dopo che nei giorni scorsi aveva sollevato non poche polemiche all'interno della stessa maggioranza.

Parere contrario di governo e relatori

Sul tavolo c'era infatti l'idea di abolire Imu e imposte di bollo sui conti correnti, introducendo una patrimoniale con aliquota progressiva dallo 0,2 al 3% sui grandi patrimoni, con base imponibile costituita da una ricchezza netta superiore ai 500mila euro e derivante dalla somma delle attività mobiliari ed immobiliari al netto delle passività finanziarie. Per il 2021, invece, l'emendamento prevedeva un'aliquota del 3% per i patrimoni superiori al miliardo di euro. L'emendamento prevedeva inoltre, per i patrimoni all'estero " suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia ", multe che dal 3% al 15% dell'importo non dichiarato.

Secondo quanto riferito dall'Adnkronos, la suddetta proposta sarebbe naufragata. Ricordiamo che l'emendamento in questione, inizialmente giudicato inammissibile per problemi di copertura, dopo il ricorso dei proponenti era stato riammesso ai voti. C'era molta attesa per capire quale sarebbe stato l'orientamento finale del governo in merito anche se, dalle prime indiscrezioni, sembrava evidente come la maggioranza non fosse affatto d'accordo sulla proposta firmata Fratoianni-Orfini.

L'esito della partita, che si sta decidendo in commissione Bilancio della Camera, inizia ad assumere contorni abbastanza chiari: si va verso lo stop all'emendamento. La proposta, tra l'altro, aveva scatenato valanghe di critiche e polemiche non solo tra le fila del centrodestra ma anche nella stessa maggioranza. Beppe Grillo aveva incluso l'iniziativa tra le " proposte assolutamente praticabili e sacrosante " per ridare ossigeno all'economia ma, a quanto pare, le sue parole non sono bastate per convincere l'esecutivo e i relatori.

Chi chiedeva una patrimoniale

Eppure, nei mesi scorsi, tante sono state le personalità che avevano dato il loro endorsement all'introduzione di una patrimoniale. Citiamo Carlo De Benedetti, che più volte ha definito " doverosa " una " tassa patrimoniale " per risolvere il problema delle diseguaglianze sociali, magari sul modello svizzero, con una tassazione sul patrimonio dello 0,8% annuo.