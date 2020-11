Il governo tace sulla patrimoniale: "È una rapina agli italiani"

La sinistra non perde il suo vizio preferito e ora prova a dare vita al suo eterno sogno: tassare in maniera progressiva i patrimoni della gran parte degli italiani. Il dem Graziano Delrio ci aveva già provato agli inizi dell'emergenza coronavirus, avanzando l'ipotesi di un " contributo di solidarietà ", e ora la questione è stata sollevata nuovamente da un gruppo di deputati (tra cui Matteo Orfini del Partito democratico e Nicola Fratoianni di Liberi e uguali). Che accarezzano così l'idea di patrimoniale, inserendo un emendamento che cancellerebbe l'Imu e l'imposta di bollo sui conti correnti bancari e sui conti di deposito titoli. Le imposte sarebbero sostituite da una tassa progressiva sui grandi patrimoni " la cui base imponibile è costituita da una ricchezza netta superiore a 500mila euro, derivante dalla somma delle attività mobiliari e immobiliari al netto delle passività finanziarie, posseduta ovvero detenuta sia in Italia che all'estero ".

Tuttavia la strada dell'emendamento in questione appare molto in salita: non piace a tutte le forze di maggioranza e non trova assolutamente d'accordo il centrodestra. A preoccupare è l'attuale totale silenzio dell'esecutivo giallorosso. " Nessuno tra i leader di maggioranza ha pronunciato una sola sillaba per mettere all'indice questa follia fiscale che imperversa nella sinistra italiana ", ha denunciato Giorgio Mulè. Il deputato di Forza Italia e portavoce dei gruppi azzurri di Camera e Senato ha espresso tutta la sua preoccupazione per le conseguenze che questa misura potrebbe provocare: " Iniziative come quella di prevedere una patrimoniale-rapina sul genere di quella ipotizzata da Pd e Leu mortifica il lavoro di milioni di italiani, i sacrifici fatti e la fiducia nello Stato ".

"Furto sui conti correnti"

Segue la parlamentare forzista Daniela Ruffino, che definisce la proposta " un'istantanea folgorante della distanza che separa la sinistra italiana dalla realtà ". L'allarme è stato lanciato pure anche da Lucio Malan, che reputa l'imposta patrimoniale un vero e proprio danno per l'Italia, sottolineando che in realtà i veri ricchi si salveranno " perché hanno gran parte del loro patrimonio in società, fondi vari in Italia e spesso all'estero ". " La classe media, motore dell'economia, che comprende la maggior parte di coloro che spendono e creano lavoro sarà pesantemente colpita ", ha avvertito il vicepresidente vicario dei senatori di Forza Italia.

E alla fine in un emendamento presentato dalla sinistra alla manovra spunta la #patrimoniale.

Ecco la loro risposta alla crisi, il loro regalo di Natale agli italiani: un furto sui conti correnti.

Questi nemici dei cittadini vanno fermati il prima possibile. — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) November 29, 2020