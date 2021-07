Mediaset, chiuso l'accordo con Vivendi. Fininvest sale oltre il 50%

Con un comunicato congiunto, Fininvest, il gruppo Mediaset e Vivendi hanno reso noto che " a seguito di quanto già comunicato al mercato il 3 maggio 2021, in data odierna è avvenuto il closing relativo all’accordo globale raggiunto dalle stesse per mettere fine alle loro controversie, rinunciando reciprocamente a tutte le cause e denunce pendenti ". Nello specifico, la holding Fininvest ha acquistato il 5% del capitale sociale di Mediaset detenuto da Vivendi e in questo modo, dopo 16 anni, torna a possedere oltre il 50% delle azioni della sua controllata, considerando i diritti di voto (esattamente il 50,99%). Non accadeva dal 2005.

Fininvest ha acquistato le quote al prezzo unitario di 2,70 euro per azione, tenuto conto dello stacco del dividendo e del relativo pagamento avvenuti, rispettivamente, in data 19 luglio e 21 luglio 2021. Come si legge nel comunicato, " nell’ambito di più ampi accordi, Vivendi ha assunto l’impegno di vendere sul mercato progressivamente l'intera quota del 19,19% di Mediaset detenuta da Simon Fiduciaria in un periodo di cinque anni ". Pertanto, " Fininvest avrà il diritto di acquistare le azioni eventualmente invendute in ciascun periodo di 12 mesi, al prezzo annuale stabilito ".