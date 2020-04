Il Mes spacca la maggioranza: Pd e Iv favorevoli, M5s fa muro

Il Meccanismo europeo di stabilità (Mes) ha spaccato un governo ormai sull'orlo dell'implosione. Mentre Luigi Di Maio definisce il Fondo salva-Stati uno " strumento antiquato " per far fronte alla crisi economica provocata dal nuovo coronavirus, le altre due anime della maggioranza la pensano diversamente.

Le tre anime del governo

Nicola Zingaretti è favorevole al Mes senza condizionalità, così come il leader di Italia Viva, Matteo Renzi. Il segretario Pd ha spiegato di avere fiducia " nell'impegno preso da Conte sui tavoli europei " e che se esistesse la possibilità di " avere dei miliardi a sostegno della nostra sanità senza condizionalità e rispettando la sovranità italiana ", attingerebbe volentieri al serbatoio del Fondo salva-Stati.

Nella sua e-News Matteo Renzi ha fatto eco a Zingaretti, aggiungendo alcuni elogi all'Ue: " I sovranisti vogliono far credere che sia sempre colpa dell'Europa. Su tutto. Ma l'Europa sta dando una grande mano all'Italia. Se non ci fosse stata la Bce, oggi saremmo già falliti. E il Mes senza condizionalità va usato di corsa, piaccia o non piaccia ai populisti di maggioranza e opposizione ". Infine la previsione su quali strumenti utilizzerà Roma: " Vedrete che l'Italia userà tutto: Bce, Mes, Sure, Recovery Fund. Tutto ".

Completamente diversa l'idea del ministro degli Esteri Luigi Di Maio. L'esponente di punta del Movimento 5 Stelle è pronto a dare battaglia agli alleati. Nel corso di un'intervista rilasciata a "Sono Le Venti", su canale Nove, sul Mes il pentastellato è stato chiarissimo: " C'è una trattativa in corso. Uso le parole di Conte: Il Mes è uno strumento antiquato. Forse è arrivato il momento di un mea culpa europeo, l'austerithy ha fatto tagli sulla spesa pubblica e questo ha indebolito la sanità pubblica ".

Maggioranza a pezzi

Insomma, come scrive l'Huff Post, all'interno della maggioranza la tensione è palpabile. Il Fondo salva-Stati sta letteralmente distruggendo la coalizione, che adesso marcia su strade separate. Per fare una sintesi, Pd e Iv sono favorevoli al Mes senza condizionalità mentre il M5s non ha alcuna intenzione di cedere.

In mezzo a tutto questo c'è un Giuseppe Conte sempre più confuso. Il premier ha spiegato che no, l'Italia non ricorrerà al Fondo salva-Stati. Eppure la pressione della maggioranza è sempre più opprimente.

Nel frattempo il vicepresidente della Commissione europea Valdis Dombrovskis ha aperto ai recovery bond. Per Roma è una notizia positiva ma che non autorizza a cantare vittoria. La trattativa con Bruxelles e gli altri Paesi membri resta lunga e in salita. Ancora di più ora che la maggioranza è spaccata.